Công ty Tuấn Vy Tây Ninh "ôm" loạt dự án tại Xã Long Thuận [Kỳ 2]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ dừng lại ở Xã Bến Cầu, "sức mạnh" của Công ty TNHH Tuấn Vy Tây Ninh còn lan rộng sang địa bàn Xã Long Thuận. Tại đây, Văn phòng Xã Long Thuận dường như đã trở thành "điểm đến" quen thuộc của doanh nghiệp này trong các hoạt động đầu tư hạ tầng giao thông.

Cụ thể, ngày 23/03/2026, bà Võ Thị Thanh, Chánh văn phòng Xã Long Thuận đã ký Quyết định số 29/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Tuấn Vy Tây Ninh tại dự án "Cứng hóa tuyến đường Truông cồng". Giá trúng thầu là 1.568.119.000 đồng, sát nút giá dự toán 1.583.959.352 đồng.

Tiếp đó, tại dự án "Cứng hóa tuyến đường từ đầu Long Giang 9 đến kênh tiêu Long Giang - Long Phước", nhà thầu này cũng được phê duyệt trúng thầu với giá 1.379.245.000 đồng (Dự toán 1.393.177.689 đồng) theo Quyết định số 15/QĐ-VP.

Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm không chỉ là tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp mà còn là áp lực thi công thực tế. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Tuấn Vy Tây Ninh từng kê khai số lượng nhân viên rất khiêm tốn (khoảng 9 người). Trong khi đó, chỉ tính riêng trong tháng 3 và tháng 4 năm 2026, doanh nghiệp này đã được chỉ định thực hiện ít nhất 5 gói thầu xây lắp quy mô lớn tại các xã khác nhau.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, các công trình giao thông nông thôn như cứng hóa, bê tông hóa đòi hỏi sự huy động lớn về máy móc, thiết bị và nhân công kỹ thuật tại công trường. Việc một nhà thầu "ôm" quá nhiều dự án cùng lúc tại các địa bàn phân tán như Xã Bến Cầu, Xã Long Thuận đặt ra dấu hỏi lớn: Công ty TNHH Tuấn Vy Tây Ninh huy động đủ nguồn lực để triển khai đồng loạt các dự án như thế nào? Liệu có tình trạng "bán thầu" hay sử dụng nhân công thời vụ không qua đào tạo để đảm bảo tiến độ?

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Trong công tác lựa chọn nhà thầu, đánh giá năng lực thực thi là yếu tố bắt buộc. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu lựa chọn nhà thầu không đủ năng lực tài chính, nhân sự và thiết bị. Với mật độ trúng thầu dày đặc như trường hợp tại Tây Ninh, cần kiểm tra kỹ nhật ký thi công và danh sách thiết bị huy động để đảm bảo nhà thầu không sử dụng chung một đội ngũ cho nhiều công trường cùng lúc, gây ảnh hưởng đến chất lượng lâu dài của dự án."

Hơn nữa, tại dự án "Cứng hóa tuyến đường từ nhà ông Lâm Công Danh đến nhà ông Nguyễn Văn Tỷ", nhà thầu này tiếp tục trúng thầu với giá 567.154.000 đồng. Việc liên tục xuất hiện tại các dự án giao thông nông thôn với hình thức chỉ định thầu rút gọn cho thấy Công ty TNHH Tuấn Vy Tây Ninh đang sở hữu một "lợi thế" nhất định tại địa phương này. Tuy nhiên, lợi thế đó nếu không đi kèm với sự minh bạch và hiệu quả kinh tế sẽ vô tình tạo ra một môi trường đấu thầu thiếu tính cạnh tranh, triệt tiêu cơ hội của các đơn vị khác.

Trách nhiệm giám sát của cơ quan quản lý cấp Tỉnh đối với hoạt động của Văn phòng Xã Long Thuận cần được tăng cường để đảm bảo các dự án đầu tư công không trở thành "mảnh đất riêng" của bất kỳ nhà thầu nào.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Đấu thầu tại Tây Ninh: Cần sự phản biện và giám sát từ cơ quan chức năng