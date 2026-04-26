Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Công ty Tuấn Vy Tây Ninh "ôm" loạt dự án tại Xã Long Thuận [Kỳ 2]

Việc trúng liên tiếp nhiều gói thầu xây lắp cùng thời điểm khiến năng lực thực thi của Công ty TNHH Tuấn Vy Tây Ninh trở thành tâm điểm chú ý.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ dừng lại ở Xã Bến Cầu, "sức mạnh" của Công ty TNHH Tuấn Vy Tây Ninh còn lan rộng sang địa bàn Xã Long Thuận. Tại đây, Văn phòng Xã Long Thuận dường như đã trở thành "điểm đến" quen thuộc của doanh nghiệp này trong các hoạt động đầu tư hạ tầng giao thông.

Cụ thể, ngày 23/03/2026, bà Võ Thị Thanh, Chánh văn phòng Xã Long Thuận đã ký Quyết định số 29/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Tuấn Vy Tây Ninh tại dự án "Cứng hóa tuyến đường Truông cồng". Giá trúng thầu là 1.568.119.000 đồng, sát nút giá dự toán 1.583.959.352 đồng.

Nguồn MSC

Tiếp đó, tại dự án "Cứng hóa tuyến đường từ đầu Long Giang 9 đến kênh tiêu Long Giang - Long Phước", nhà thầu này cũng được phê duyệt trúng thầu với giá 1.379.245.000 đồng (Dự toán 1.393.177.689 đồng) theo Quyết định số 15/QĐ-VP.

Nguồn MSC

Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm không chỉ là tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp mà còn là áp lực thi công thực tế. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Tuấn Vy Tây Ninh từng kê khai số lượng nhân viên rất khiêm tốn (khoảng 9 người). Trong khi đó, chỉ tính riêng trong tháng 3 và tháng 4 năm 2026, doanh nghiệp này đã được chỉ định thực hiện ít nhất 5 gói thầu xây lắp quy mô lớn tại các xã khác nhau.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, các công trình giao thông nông thôn như cứng hóa, bê tông hóa đòi hỏi sự huy động lớn về máy móc, thiết bị và nhân công kỹ thuật tại công trường. Việc một nhà thầu "ôm" quá nhiều dự án cùng lúc tại các địa bàn phân tán như Xã Bến Cầu, Xã Long Thuận đặt ra dấu hỏi lớn: Công ty TNHH Tuấn Vy Tây Ninh huy động đủ nguồn lực để triển khai đồng loạt các dự án như thế nào? Liệu có tình trạng "bán thầu" hay sử dụng nhân công thời vụ không qua đào tạo để đảm bảo tiến độ?

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Trong công tác lựa chọn nhà thầu, đánh giá năng lực thực thi là yếu tố bắt buộc. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu lựa chọn nhà thầu không đủ năng lực tài chính, nhân sự và thiết bị. Với mật độ trúng thầu dày đặc như trường hợp tại Tây Ninh, cần kiểm tra kỹ nhật ký thi công và danh sách thiết bị huy động để đảm bảo nhà thầu không sử dụng chung một đội ngũ cho nhiều công trường cùng lúc, gây ảnh hưởng đến chất lượng lâu dài của dự án."

Nguồn MSC

Hơn nữa, tại dự án "Cứng hóa tuyến đường từ nhà ông Lâm Công Danh đến nhà ông Nguyễn Văn Tỷ", nhà thầu này tiếp tục trúng thầu với giá 567.154.000 đồng. Việc liên tục xuất hiện tại các dự án giao thông nông thôn với hình thức chỉ định thầu rút gọn cho thấy Công ty TNHH Tuấn Vy Tây Ninh đang sở hữu một "lợi thế" nhất định tại địa phương này. Tuy nhiên, lợi thế đó nếu không đi kèm với sự minh bạch và hiệu quả kinh tế sẽ vô tình tạo ra một môi trường đấu thầu thiếu tính cạnh tranh, triệt tiêu cơ hội của các đơn vị khác.

Trách nhiệm giám sát của cơ quan quản lý cấp Tỉnh đối với hoạt động của Văn phòng Xã Long Thuận cần được tăng cường để đảm bảo các dự án đầu tư công không trở thành "mảnh đất riêng" của bất kỳ nhà thầu nào.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Đấu thầu tại Tây Ninh: Cần sự phản biện và giám sát từ cơ quan chức năng

ĐIỀU KIỆN VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện đồng thời nhiều hợp đồng, nhà thầu phải chứng minh được khả năng huy động thiết bị và nhân sự không bị trùng lặp giữa các gói thầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đối soát và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin này khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

#Tuấn Vy Tây Ninh #dự án Long Thuận #đấu thầu #xây dựng #giao thông

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Tuấn Vy Tây Ninh trúng thầu sát giá tại xã Bến Cầu [Kỳ 1]

Hàng loạt gói thầu giao thông tại Xã Bến Cầu ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ ở mức 1% khi về tay Công ty TNHH Tuấn Vy Tây Ninh.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư công tại một số đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh đang bộc lộ những dấu hiệu đáng chú ý về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Điển hình là trường hợp của Công ty TNHH Tuấn Vy Tây Ninh (MST: 3900902824), một doanh nghiệp có trụ sở tại Xã Phước Bình, Tỉnh Tây Ninh, liên tục được "chọn mặt gửi vàng" thực hiện các gói thầu xây lắp giao thông với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp.

Trong bối cảnh bối cảnh hành chính mới năm 2026, khi Việt Nam thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy, chính quyền cấp Tỉnh quản lý trực tiếp đến cấp Xã, việc giám sát dòng vốn đầu tư công tại cơ sở càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại địa bàn Xã Bến Cầu, công tác đấu thầu dường như đang đi theo một "kịch bản" quen thuộc: Chỉ định thầu rút gọn và giá trúng thầu sát nút giá dự toán.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Lâm Đồng: Năng lực nhà thầu Huy Hải Phát tại gói thầu xây lắp xã Bảo Lâm 5

Gói thầu tại xã Bảo Lâm 5 đạt đúng mức tiết kiệm 5% theo chỉ đạo, song việc giao thầu cho Công ty Huy Hải Phát tiếp tục mở ra góc nhìn đa chiều về năng lực.

Hoạt động đầu tư công tại các cấp chính quyền địa phương đóng vai trò hạt nhân trong việc thúc đẩy hạ tầng cơ sở và chỉnh trang diện mạo nông thôn mới. Tuy nhiên, tính hiệu quả của các dự án này không chỉ nằm ở việc giải ngân nguồn vốn mà còn phụ thuộc mật thiết vào năng lực thực thi của đội ngũ nhà thầu. Tại tỉnh Lâm Đồng, sự việc một doanh nghiệp trúng thầu qua hình thức chỉ định với tỷ lệ tiết kiệm chuẩn xác đang mở ra những góc nhìn sâu sắc về công tác quản lý đấu thầu và đánh giá năng lực nhà thầu trong bối cảnh thượng tôn pháp luật hiện nay.

Ghi nhận sự tuân thủ trong quy trình lựa chọn nhà thầu

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu điện chiếu sáng tại xã Đạ Huoai 3: Tiết kiệm ngân sách hơn 6%

Gói thầu điện chiếu sáng tại xã Đạ Huoai 3 ghi nhận mức tiết kiệm hơn 6% khi được giao cho nhà thầu Thiên Phát Đạ Huoai qua hình thức chỉ định.

Hoạt động đầu tư công tại các địa phương không chỉ là đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn là thước đo tính minh bạch và thượng tôn pháp luật trong quản lý ngân sách. Tại tỉnh Lâm Đồng, gói thầu nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng dọc đường TL 721 đoạn qua xã Đạ Huoai 3 vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu đã ghi nhận những kết quả tích cực về tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, đồng thời mở ra góc nhìn sâu sắc về năng lực của các doanh nghiệp địa phương trong môi trường đấu thầu hiện nay.

Ghi nhận sự chặt chẽ trong quy trình lựa chọn nhà thầu

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới