Công ty Nhung Hòa: "Bách chiến bách thắng" trên sân nhà, tiết kiệm thấp? [Kỳ 2]

Ngược lại với mức giảm giá sâu tại đặc khu Phú Quốc, Công ty Nhung Hòa thường xuyên trúng thầu sát giá dự toán tại các địa bàn quen thuộc như Bắc Giang với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhung Hòa (MSDN: 2400784698) có trụ sở tại Thôn 284, Phường Đa Mai, Bắc Ninh (địa chỉ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính). Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Hữu Tuyên làm Giám đốc và được đánh giá là một "thế lực" trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực phía Bắc trước khi mở rộng vào phía Nam.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty Nhung Hòa đã tham gia 26 gói thầu, trong đó trúng tới 18 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu khá cao. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 36,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là tại các địa bàn "truyền thống", tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách mà nhà thầu này mang lại thường rất thấp.

Phân tích quan hệ với các bên mời thầu cho thấy, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang là một trong những đối tác "ruột" của doanh nghiệp này. Công ty Nhung Hòa đã tham gia 4 gói thầu tại đơn vị này và trúng thầu cả 4 gói (tỷ lệ 100%). Tổng giá trị trúng thầu tại đây lên tới 17.929.978.000 đồng. Đáng nói, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại các gói thầu này trung bình lên tới 99,13%, nghĩa là tỷ lệ tiết kiệm đạt chưa đầy 1%.

Tương tự, tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại An Phú Bắc Ninh, nhà thầu Nhung Hòa cũng tham gia 3 gói và trúng 2 gói với tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" khoảng 1,1%. Hay tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Lục Ngạn, tỷ lệ tiết kiệm cũng chỉ đạt khoảng 4%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, kịch bản trúng thầu của Công ty Nhung Hòa tại các địa phương này thường là trúng thầu với vai trò độc lập và mức giá sát nút giá gói thầu. Điều này trái ngược hoàn toàn với diễn biến tại gói thầu sơn dải phân cách Phú Quốc, nơi doanh nghiệp này sẵn sàng bỏ thầu giảm sâu tới 30% để loại đối thủ.

Nhận định về hiện trạng này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp tại một địa bàn hoặc một chủ đầu tư với tỷ lệ tiết kiệm cực thấp là dấu hiệu cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Mục tiêu của Luật Đấu thầu 2023 không chỉ là chọn được nhà thầu mà phải là chọn được nhà thầu tốt nhất với chi phí tối ưu nhất cho nhà nước".

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh thêm: "Tính cạnh tranh trong đấu thầu chỉ thực sự hiện hữu khi có sự tham gia của nhiều nhà thầu thực chất. Nếu các gói thầu chỉ có một vài gương mặt quen thuộc thay nhau trúng với giá sát trần, thì hiệu quả kinh tế của đầu tư công sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng".

