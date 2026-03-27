Bạn đọc - Phản biện

Công ty Nhung Hòa: "Bách chiến bách thắng" trên sân nhà, tiết kiệm thấp? [Kỳ 2]

Ngược lại với mức giảm giá sâu tại đặc khu Phú Quốc, Công ty Nhung Hòa thường xuyên trúng thầu sát giá dự toán tại các địa bàn quen thuộc như Bắc Giang với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhung Hòa (MSDN: 2400784698) có trụ sở tại Thôn 284, Phường Đa Mai, Bắc Ninh (địa chỉ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính). Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Hữu Tuyên làm Giám đốc và được đánh giá là một "thế lực" trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực phía Bắc trước khi mở rộng vào phía Nam.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty Nhung Hòa đã tham gia 26 gói thầu, trong đó trúng tới 18 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu khá cao. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 36,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là tại các địa bàn "truyền thống", tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách mà nhà thầu này mang lại thường rất thấp.

Nguồn MSC

Phân tích quan hệ với các bên mời thầu cho thấy, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang là một trong những đối tác "ruột" của doanh nghiệp này. Công ty Nhung Hòa đã tham gia 4 gói thầu tại đơn vị này và trúng thầu cả 4 gói (tỷ lệ 100%). Tổng giá trị trúng thầu tại đây lên tới 17.929.978.000 đồng. Đáng nói, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại các gói thầu này trung bình lên tới 99,13%, nghĩa là tỷ lệ tiết kiệm đạt chưa đầy 1%.

Tương tự, tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại An Phú Bắc Ninh, nhà thầu Nhung Hòa cũng tham gia 3 gói và trúng 2 gói với tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt" khoảng 1,1%. Hay tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Lục Ngạn, tỷ lệ tiết kiệm cũng chỉ đạt khoảng 4%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, kịch bản trúng thầu của Công ty Nhung Hòa tại các địa phương này thường là trúng thầu với vai trò độc lập và mức giá sát nút giá gói thầu. Điều này trái ngược hoàn toàn với diễn biến tại gói thầu sơn dải phân cách Phú Quốc, nơi doanh nghiệp này sẵn sàng bỏ thầu giảm sâu tới 30% để loại đối thủ.

Nhận định về hiện trạng này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp tại một địa bàn hoặc một chủ đầu tư với tỷ lệ tiết kiệm cực thấp là dấu hiệu cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Mục tiêu của Luật Đấu thầu 2023 không chỉ là chọn được nhà thầu mà phải là chọn được nhà thầu tốt nhất với chi phí tối ưu nhất cho nhà nước".

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh thêm: "Tính cạnh tranh trong đấu thầu chỉ thực sự hiện hữu khi có sự tham gia của nhiều nhà thầu thực chất. Nếu các gói thầu chỉ có một vài gương mặt quen thuộc thay nhau trúng với giá sát trần, thì hiệu quả kinh tế của đầu tư công sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Kiến nghị từ nhà thầu: Cần sự minh bạch từ phía Chủ đầu tư tại Đặc khu Phú Quốc.

#Nhung Hòa #đấu thầu #cạnh tranh #xây dựng #Phú Quốc #Bắc Giang

Bài liên quan

Đặc khu Phú Quốc: Loại nhà thầu giá thấp vì bản vẽ ghi hướng đi... Sơn La? [Kỳ 1]

Tại gói thầu sơn đường ở đặc khu Phú Quốc, một nhà thầu bỏ giá thấp hơn đã bị loại vì lỗi hy hữu: Bản vẽ kỹ thuật ghi hướng đi... Sơn La, dọn đường cho Công ty Nhung Hòa trúng thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 17/03/2026, ông Lê Thanh Sơn, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc đã ký Quyết định số 29/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08: Chi phí xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sơn dải phân cách cố định các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhung Hòa.

Cận cảnh gói thầu 32 tỷ tại Tây Ninh: Hai nhà thầu bị loại vì lỗi kỹ thuật "khó tin"

Tại gói thầu xây dựng đường ĐT.830, dù có giá dự thầu thấp nhất nhưng một liên danh vẫn bị loại do đề xuất thời gian bảo hành chỉ bằng một nửa so với yêu cầu của chủ đầu tư

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Tây Ninh vừa ký Quyết định số 164/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án ĐT.830 (đoạn từ ĐT.823 – ĐT.822). Đơn vị trúng thầu là Liên danh trúng thầu gồm Công ty TNHH Triệu Đại Vũ và Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Ngân Hồng Phát với giá trúng thầu 32.482.417.000 đồng, so với giá dự toán liên danh này đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng (tỉ lệ tiết kiệm đạt khoảng 5,46%).

Quyết định số 164/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC
Đối thủ bị loại vì bảo lãnh "sai mẫu", Công ty Thạch Thảo trúng gói thầu hơn 6,2 tỷ đồng

Tại gói thầu thu gom rác hơn 7,8 tỷ đồng ở xã Long Hải, một nhà thầu đã bị loại ngay từ "vòng gửi xe" do bảo lãnh dự thầu không cập nhật quy định mới, mở đường cho Công ty Thạch Thảo về đích

Mới đây, Chủ tịch UBND xã Long Hải, ông Ngô Thanh Phúc đã ký Quyết định số 935/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói 04: Thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn xã Long Hải quý II+III+IV. Đây là gói thầu quan trọng thuộc kế hoạch thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã năm 2026, do Phòng Kinh tế xã Long Hải làm chủ đầu tư.

Quyết định số 935/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC
