Đối thủ bị loại vì bảo lãnh "sai mẫu", Công ty Thạch Thảo trúng gói thầu hơn 6,2 tỷ đồng

Tại gói thầu thu gom rác hơn 7,8 tỷ đồng ở xã Long Hải, một nhà thầu đã bị loại ngay từ "vòng gửi xe" do bảo lãnh dự thầu không cập nhật quy định mới, mở đường cho Công ty Thạch Thảo về đích

Mới đây, Chủ tịch UBND xã Long Hải, ông Ngô Thanh Phúc đã ký Quyết định số 935/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Gói 04: Thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn xã Long Hải quý II+III+IV. Đây là gói thầu quan trọng thuộc kế hoạch thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã năm 2026, do Phòng Kinh tế xã Long Hải làm chủ đầu tư.

Quyết định số 935/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo quyết định được phê duyệt, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thạch Thảo (địa chỉ tại xã Long Hải, TP HCM) đã trúng thầu với giá 6.263.950.000 đồng. So với giá gói thầu là 7.843.599.179 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt mức ấn tượng trên 20% (tương đương giảm chi ngân sách hơn 1,5 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 275 ngày, theo loại hợp đồng trọn gói.

Loại đối thủ vì bảo lãnh "lỗi thời"

Cuộc đấu thầu này trở nên đáng chú ý không chỉ ở con số tiết kiệm mà còn ở lý do loại nhà thầu Công ty TNHH Nguyễn Huỳnh. Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín thực hiện, Công ty Nguyễn Huỳnh dù chào giá sau giảm giá chỉ hơn 5,5 tỷ đồng (thấp hơn nhiều so với đơn vị trúng thầu) nhưng đã bị loại ngay tại bước đánh giá tính hợp lệ.

Nguyên nhân cụ thể được Tổ chuyên gia chỉ rõ là do Bảo lãnh dự thầu số BLDT.LDI.5212.270126 của ngân hàng ACB phát hành cho nhà thầu này không tuân thủ Mẫu số 04A theo Thông tư 79/2025/TT-BTC. Văn bản bảo lãnh của nhà thầu vẫn giữ các nội dung cũ nhắc đến vai trò của "Bên mời thầu" – một khái niệm mà Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi (Luật 90/2025/QH15) đã lược bỏ để chuyển giao trách nhiệm trực tiếp cho Chủ đầu tư. Sai sót mang tính kỹ thuật nhưng lại là rào cản pháp lý không thể vượt qua, khiến nhà thầu có giá rẻ nhất bị loại.

Chân dung nhà thầu Thạch Thảo

Về phía đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thạch Thảo (MST 3502500107) có trụ sở ngay tại xã Long Hải, TP HCM. Doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Mỹ Châu làm Giám đốc là một đơn vị có quy mô nhỏ nhưng lại cho thấy sự am hiểu sâu sắc địa bàn và quy trình đấu thầu tại địa phương.

Theo dữ liệu phân tích, đây là gói thầu thứ hai mà đơn vị này trúng tại Phòng Kinh tế xã Long Hải chỉ trong thời gian ngắn. Trước đó, vào tháng 02/2026, Công ty Thạch Thảo cũng đã trúng Gói 02: Dịch vụ vệ sinh công cộng trên địa bàn xã với giá hơn 3,5 tỷ đồng. Việc liên tiếp giành các hợp đồng lớn về dịch vụ công ích cho thấy năng lực huy động nhân sự và thiết bị của nhà thầu này đáp ứng tốt yêu cầu từ phía Chủ đầu tư.

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích về trường hợp này, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định: "Việc nhà thầu bị loại do mẫu bảo lãnh dự thầu không cập nhật là bài học đắt giá. Trong bối cảnh hệ thống pháp luật về đấu thầu liên tục được hoàn thiện qua các năm 2024 và 2025, bất kỳ sự thiếu cẩn trọng nào trong việc kiểm soát nội dung hồ sơ theo thông tư mới nhất đều dẫn đến rủi ro bị loại, dù năng lực thi công hay giá bỏ thầu có tốt đến đâu."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho rằng việc Chủ đầu tư xã Long Hải kiên quyết loại hồ sơ không hợp lệ là minh chứng cho tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo tính công bằng và trách nhiệm giải trình trong hoạt động đầu tư công.