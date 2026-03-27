Cận cảnh gói thầu 32 tỷ tại Tây Ninh: Hai nhà thầu bị loại vì lỗi kỹ thuật "khó tin"

Tại gói thầu xây dựng đường ĐT.830, dù có giá dự thầu thấp nhất nhưng một liên danh vẫn bị loại do đề xuất thời gian bảo hành chỉ bằng một nửa so với yêu cầu của chủ đầu tư

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Tây Ninh vừa ký Quyết định số 164/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án ĐT.830 (đoạn từ ĐT.823 – ĐT.822). Đơn vị trúng thầu là Liên danh trúng thầu gồm Công ty TNHH Triệu Đại Vũ và Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Ngân Hồng Phát với giá trúng thầu 32.482.417.000 đồng, so với giá dự toán liên danh này đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng (tỉ lệ tiết kiệm đạt khoảng 5,46%).

Quyết định số 164/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Phân tích kết quả đánh giá E-HSDT

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 07/BCDG-EHSDT, gói thầu này thu hút 03 nhà thầu/liên danh tham dự. Tuy nhiên, quá trình đánh giá kỹ thuật cho thấy những lỗ hổng đáng chú ý từ các đơn vị không trúng thầu.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Liên danh An Lộc – Thiên Phúc Châu (gồm Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Xây dựng An Lộc và Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Thiên Phúc Châu). Dù nhà thầu này đưa ra mức giá dự thầu sau giảm giá là 30.997.165.349,6 đồng (thấp hơn đơn vị trúng thầu gần 1,5 tỷ đồng), nhưng lại bị loại vì các lỗi kỹ thuật sơ đẳng. Cụ thể, liên danh này "quên" trình bày vai trò của Chỉ huy trưởng, không trình bày biện pháp vệ sinh môi trường và đặc biệt là đề xuất thời gian bảo hành chỉ 12 tháng, trong khi hồ sơ mời thầu yêu cầu tối thiểu 24 tháng.

Tương tự, Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Bình Phước cũng không vượt qua được vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm do không đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính. Thậm chí, ở bước đánh giá kỹ thuật, đơn vị này có tới 10 tiêu chí chi tiết không đạt, từ mức độ đáp ứng vật liệu đến giải pháp thi công.

Năng lực nhà thầu trúng thầu

Để giành được tấm vé thực hiện gói thầu này, Liên danh Đại Vũ - Hồng Phát đã thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả hồ sơ pháp lý lẫn năng lực thực tế.

Thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Triệu Đại Vũ (MSDN: 0304335590). Doanh nghiệp này thành lập từ năm 2006, có trụ sở tại 621/2/3 Lũy Bán Bích, Phường Sài Gòn, TP HCM, do ông Trần Đình Tài làm đại diện pháp luật. Với kinh nghiệm gần 20 năm, đơn vị này sở hữu lịch sử đấu thầu ấn tượng khi đã tham gia 54 gói thầu, trúng 42 gói với tổng giá trị đạt hơn 1.248 tỷ đồng. Các gói thầu gần nhất doanh nghiệp này thực hiện bao gồm các dự án giao thông lớn tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An và An Giang.

Đồng hành cùng Triệu Đại Vũ là nhà thầu địa phương am hiểu địa bàn: Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Ngân Hồng Phát (MSDN: 1101689758). Doanh nghiệp có trụ sở tại xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh, do bà Lê Thị Kim Ngân làm Giám đốc. Tính đến tháng 3/2026, đơn vị này đã tham gia 50 gói thầu, trúng 42 gói. Sự kết hợp giữa một doanh nghiệp có nguồn lực tài chính mạnh tại TP HCM và một nhà thầu địa phương đầy kinh nghiệm thi công đã tạo nên ưu thế tuyệt đối cho liên danh này.

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích về kết quả này, Luật sư Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc chủ đầu tư kiên quyết loại bỏ nhà thầu giá thấp nhất nhưng thiếu hụt về cam kết bảo hành và vai trò nhân sự chủ chốt là bước đi đúng đắn, thượng tôn tinh thần Luật Đấu thầu 2023. Điều này đảm bảo tính bền vững cho công trình và tránh rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân đánh giá, tỉ lệ tiết kiệm của gói thầu đạt mức hợp lý. Việc lựa chọn nhà thầu có năng lực tài chính và kỹ thuật chuẩn mực như Liên danh Đại Vũ - Hồng Phát sẽ giúp dự án đảm bảo tiến độ 360 ngày theo cam kết, sớm đưa tuyến đường ĐT.830 vào phục vụ nhân dân địa phương.

Dư luận đang đặt kỳ vọng lớn vào sự chuyên nghiệp của Liên danh trúng thầu để dự án ĐT.830 trở thành điểm sáng về chất lượng hạ tầng giao thông tại Tây Ninh trong giai đoạn chính quyền địa phương 2 cấp mới hiện nay.