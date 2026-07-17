Công ty Giao thông Đồng Tháp trúng gói thầu hơn 6,2 tỷ tại Long Phú Thuận

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Long Phú Thuận vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 (thi công nâng cấp, mở rộng) thuộc dự án Đường ĐH Long Phú Thuận, đoạn từ Bến phà Mương Lớn đến cây xăng Hòa Lợi. Kết quả cho thấy nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất không được lựa chọn do không đáp ứng điều kiện tham dự gói thầu dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Theo Quyết định số 86/QĐ-TTCUDVC ngày 9/7/2026, Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông Đồng Tháp được phê duyệt trúng thầu với giá 6.231.740.000 đồng. So với giá gói thầu 7.645.956.000 đồng, mức trúng thầu thấp hơn khoảng 1,41 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 18,5%.

Nguồn MSC

Theo hồ sơ mời thầu, Gói thầu số 03 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Đường ĐH Long Phú Thuận, được UBND xã Long Phú Thuận phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 12/5/2026. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách tập trung và tiền sử dụng đất giai đoạn 2026–2027, thực hiện theo hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 120 ngày.

Hồ sơ mời thầu điện tử được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 4/6/2026. Biên bản mở thầu ngày 13/6 ghi nhận bốn nhà thầu tham dự gồm: Công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp; Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông Đồng Tháp; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Thái; và Công ty TNHH MTV Hữu Phước.

Trong đó, Công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp có giá dự thầu thấp nhất, 6.037.553.886 đồng, nhưng không vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ.

Theo báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tường Nguyên, căn cứ dữ liệu tài chính năm 2025, doanh nghiệp có tổng tài sản hơn 1.065 tỷ đồng và doanh thu hơn 211 tỷ đồng, vượt ngưỡng xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

Báo cáo đánh giá nêu Gói thầu số 03 là gói thầu xây lắp dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định pháp luật về đấu thầu. Do không đáp ứng điều kiện về đối tượng tham dự, hồ sơ của doanh nghiệp không được tiếp tục xem xét ở các bước đánh giá tiếp theo.

Đối với Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Thái, nhà thầu này dự thầu với giá sau giảm giá 6.338.125.306 đồng nhưng không đạt yêu cầu kỹ thuật. Theo Báo cáo đánh giá số 13/BCĐG-TN.26, hồ sơ đề xuất kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu khi phương án thi công chỉ thể hiện hai lớp cấp phối đá dăm thay vì ba lớp theo thiết kế. Một số bản vẽ biện pháp tổ chức thi công liên quan đến lắp đặt biển báo, móng bu lông và di dời cọc tiêu cũng chưa phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Sau quá trình đánh giá, Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông Đồng Tháp được xếp hạng thứ nhất và được phê duyệt trúng thầu. Hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp thể hiện mức giảm giá 8,65% so với giá chào ban đầu. Gói thầu được thực hiện theo hợp đồng trọn gói, thời gian thi công 120 ngày.

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông Đồng Tháp (mã số thuế 1400104622) có trụ sở tại phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp, người đại diện theo pháp luật là ông Hoàng Thanh Tân.

Doanh nghiệp đã tham gia 75 gói thầu với tư cách độc lập, trong đó trúng 24 gói và không trúng 49 gói. Tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP Cao Lãnh, doanh nghiệp trúng 5/5 gói đã tham gia; tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP Hồng Ngự trúng 5/5 gói; và tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh trúng 4/4 gói.

Trao đổi về kết quả lựa chọn nhà thầu, luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải được thực hiện theo Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Theo luật sư, đối với các gói thầu có quy định điều kiện ưu đãi hoặc dành riêng cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), việc chủ đầu tư loại nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất nhưng không đáp ứng tiêu chí này là hoàn toàn đúng quy định pháp luật hiện hành.

Luật sư Nguyễn Văn Lập phân tích: “Tại Khoản 3 Điều 10 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định rất rõ, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng thì chỉ dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ tham gia dự thầu. Đối với Gói thầu số 03 này, giá gói thầu được duyệt là 7.645.956.000 đồng – tức là đã vượt ngưỡng quy mô nhỏ bắt buộc nêu trên. Tuy nhiên, căn cứ vào tính chất gói thầu và các cơ chế ưu đãi mở rộng hướng dẫn tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư hoàn toàn có quyền thiết lập các tiêu chí ưu đãi, khuyến khích khối doanh nghiệp SME hoặc đưa điều kiện phân khúc nhà thầu vào Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) một cách hợp pháp.

Một khi E-HSMT đã thiết lập điều kiện tiên quyết về đối tượng và chính sách ưu đãi này, bất kỳ nhà thầu nào tham dự cũng bắt buộc phải đáp ứng trọn vẹn. Do đó, dù có nhà thầu đạt lợi thế về giá dự thầu thấp nhất (để đạt tỷ lệ giảm giá trúng thầu xuống còn hơn 6,2 tỷ đồng như kết quả phê duyệt), nhưng nếu nhà thầu đó không chứng minh được tư cách hợp lệ thuộc khối doanh nghiệp nhỏ và vừa theo yêu cầu của hồ sơ, thì vẫn bị loại ngay ở bước đánh giá kỹ thuật và tư cách pháp lý. Việc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Long Phú Thuận kiên quyết loại nhà thầu không đủ điều kiện SME để phê duyệt cho đơn vị đáp ứng trúng thầu là đúng trình tự, minh bạch và thượng tôn pháp luật”.