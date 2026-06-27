Công ty Công Nghệ New trúng loạt gói thầu tại Khánh Hòa: Nhìn từ những con số [Kỳ 1]

Ghi nhận tỷ lệ trúng thầu 100%, Công ty TNHH Công Nghệ New là đối tác quen thuộc tại các dự án trường học ở tỉnh Khánh Hòa. Dù tuân thủ hình thức chỉ định thầu, mức độ cạnh tranh và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách phân hóa rõ rệt giữa các địa bàn đang đặt ra những dấu hỏi cần kiểm chứng về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong những năm qua, việc nâng cấp, cải tạo và phát triển hạ tầng cơ sở vật chất ngành giáo dục luôn được tỉnh Khánh Hòa xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, bước sang năm 2026, hệ thống hành chính địa phương đã chính thức chuyển sang mô hình 2 cấp (cấp Tỉnh và cấp Xã) theo Nghị quyết số 202/2025/QH15.

Sự thay đổi mang tính lịch sử này đồng nghĩa với việc chính quyền các địa phương cấp cơ sở, tiêu biểu như các phường, xã, được trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong việc quản lý, phê duyệt và điều hành trực tiếp các dự án phúc lợi, dân sinh trên địa bàn quản lý.

Cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của các gói thầu xây lắp công trình giáo dục được phân bổ trực tiếp về cấp cơ sở, Công ty TNHH Công Nghệ New (mã số doanh nghiệp: 4201530413) do ông Mai Văn Quang làm Giám đốc, nổi lên như một hiện tượng đặc biệt. Trụ sở đăng ký chính thức của doanh nghiệp này nằm tại phường Phước Long, tỉnh Khánh Hòa.

Dữ liệu lịch sử từ Mạng Đấu thầu Quốc gia cho thấy một hồ sơ năng lực cực kỳ ấn tượng: Nhà thầu này đã tham dự tổng cộng 19 gói thầu và trúng tuyệt đối cả 19 gói, ghi nhận tỷ lệ thắng thầu đạt mức 100%. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp này tính đến nay đã vượt mốc 36,7 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, dấu ấn của doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định thông qua hàng loạt dự án xây lắp, sửa chữa tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Bắc Nha Trang và phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Việc bóc tách hồ sơ của 3 dự án trọng điểm được triển khai trong nửa đầu năm 2026 sẽ phản ánh rõ nét bức tranh về công tác thương thảo hợp đồng, tính cạnh tranh cũng như hiệu quả kinh tế mang lại cho ngân sách nhà nước.

Cú đúp chỉ định thầu trong cùng một ngày tại phường Bắc Nha Trang

Dữ liệu từ hồ sơ do Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp cận thể hiện, vào đúng ngày 22/05/2026, ông Lê Văn Mỹ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã đặt bút ký liên tiếp hai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Hai quyết định này chính thức giao phó hai công trình giáo dục quan trọng trên địa bàn cho Công ty TNHH Công Nghệ New thực hiện.

Điểm chung của các gói thầu này là đều áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn", đồng nghĩa với việc đơn vị thi công được chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp để giao thầu mà không phải trải qua quá trình đăng tải thông báo mời thầu rộng rãi để các đối thủ khác cùng cạnh tranh.

Cụ thể, các số liệu tài chính được phê duyệt công bố như sau:

Tại dự án Trường Tiểu học Vĩnh Hoà 1 (Hạng mục: Cải tạo sửa chữa khối phòng học, khối hành chính và nhà vệ sinh): Quyết định phê duyệt số 132/QĐ-TTDVSNC ngày 22/05/2026 ghi nhận giá gói thầu được phê duyệt là 1.989.254.053 đồng. Sau quá trình thương thảo, giá trúng thầu của Công ty TNHH Công Nghệ New là 1.889.791.000 đồng.

Nguồn MSC

Hiệu quả kinh tế mang lại là việc tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 99.463.053 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt mức chính xác 5%. Đáng chú ý, mức độ cạnh tranh tại gói thầu này được giảm thiểu tối đa khi Công ty TNHH Công Nghệ New là đơn vị được chỉ định trúng thầu.

Tại dự án Trường Tiểu học Vĩnh Lương 2 (Hạng mục: Xây dựng mới nhà vệ sinh, cải tạo sân trường): Tương tự, tại Quyết định phê duyệt số 93/QĐ-TTDVSNC ban hành cùng ngày 22/05/2026, giá gói thầu dự toán là 1.987.790.388 đồng. Giá trúng thầu được chốt ở mức 1.888.400.000 đồng.

Nguồn MSC

Số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 99.390.388 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm tiếp tục đạt mức chuẩn xác 5%. Mức độ cạnh tranh tại dự án này cũng tương tự khi đơn vị thi công được chỉ định trực tiếp, hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh.

Sự phân hóa hiệu quả kinh tế tại địa bàn phường Nam Nha Trang

Sự xuất hiện của Công ty TNHH Công Nghệ New với tư cách là nhà thầu "quen mặt" không chỉ dừng lại ở địa bàn phường Bắc Nha Trang. Ngay đầu tháng 6/2026, doanh nghiệp này tiếp tục được ghi nhận trúng một gói thầu xây lắp khác tại địa bàn phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Cụ thể, ngày 08/06/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phường Nam Nha Trang, ông Nguyễn Hoàng Lương, đã ký ban hành Quyết định số 212/QĐ-BQLDA&PTQĐ. Quyết định này phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu B1: Thi công xây dựng thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Phước Thịnh.

Giá gói thầu (giá dự toán) được xác định là 1.943.613.896 đồng. Giá trúng thầu của Công ty TNHH Công Nghệ New là 1.920.000.000 đồng. Như vậy, hiệu quả kinh tế mang lại thông qua số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ là 23.613.896 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,21%.

Việc các chủ đầu tư cùng áp dụng chung một hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" cho các dự án xây lắp công trình giáo dục có quy mô dưới 2 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ tiết kiệm lại bộc lộ sự chênh lệch quá rõ rệt giữa các địa bàn quản lý liền kề. Một bên (phường Bắc Nha Trang) đàm phán giảm được chính xác 5%, trong khi bên còn lại (phường Nam Nha Trang) chỉ đạt mức giảm 1,21%. Thực tế này đặt ra những dấu hỏi cần kiểm chứng về quy trình thương thảo hợp đồng, cơ sở lập dự toán ban đầu, cũng như định hướng tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công của từng đơn vị chủ đầu tư cấp cơ sở.

Trách nhiệm giải trình từ góc nhìn pháp lý

Nhìn nhận hồ sơ thầu từ lăng kính pháp lý, việc các chủ đầu tư sử dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu xây lắp có giá trị dưới 2 tỷ đồng là tuân thủ đúng với hạn mức được pháp luật cho phép. Tuy nhiên, việc một nhà thầu duy nhất liên tục được tín nhiệm giao thầu trực tiếp, thi công song song nhiều dự án trong cùng một thời điểm đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát từ cơ quan nhà nước phải được thực hiện với trách nhiệm giải trình cực kỳ cao.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Dữ liệu từ hồ sơ gốc cho thấy Công ty TNHH Công Nghệ New liên tục trúng các gói thầu chỉ định với tư cách độc lập. Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), khi áp dụng chỉ định thầu, chủ đầu tư được quyền chủ động lựa chọn đối tác, nhưng đồng thời phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính minh bạch, hiệu quả kinh tế và đặc biệt là năng lực thực tế của nhà thầu. "

Luật sư Nguyễn Văn Lập nhấn mạnh thêm: "Bên cạnh đó, Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện nghiêm mức tiết kiệm tối thiểu 5% đối với các gói thầu xây lắp chỉ định thầu mang tính chất tương tự theo Điểm e Khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Sự chênh lệch giữa mức 5% và 1,21% cần được các chủ đầu tư giải trình rõ ràng về cơ sở thương thảo. Đồng thời, việc một doanh nghiệp được phê duyệt trúng hai gói thầu cải tạo trường học trong cùng một ngày (22/05/2026) đòi hỏi Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Bắc Nha Trang phải có báo cáo đánh giá cực kỳ nghiêm ngặt về khả năng phân bổ tài chính, nhân công, máy móc của nhà thầu. Nếu không có sự giám sát hiện trường chặt chẽ, tiến độ và chất lượng công trình giáo dục rất dễ bị ảnh hưởng."

Đằng sau bức tranh trúng thầu liên tiếp với tỷ lệ 100%, câu chuyện về việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách, cũng như độ trễ đáng chú ý trong công tác công bố thông tin tại các dự án nêu trên đang đặt ra những câu hỏi cần làm sáng tỏ về tính minh bạch.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Các gói thầu của Công ty Công Nghệ New: Bài toán minh bạch và hiệu quả kinh tế