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Kho tri thức

Nhiều bí ẩn trong kho báu 3.400 năm tuổi tại đô thị cổ Trung Quốc

Đây là một trong những đô thị cổ nhất của Trung Quốc, và các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một kho báu 3.400 năm tuổi.

Thiên Đăng - (Theo SCMP)

Nằm dọc theo sông Hoàng Hà, Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam ở miền trung Trung Quốc là một trong những đô thị lớn có lịch sử lâu đời nhất cả nước.

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Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một kho báu 3.400 năm tuổi ở miền trung Trung Quốc. Ảnh: @SCMP.

Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã khai quật một thành phố thời nhà Thương (khoảng năm 1.600 – 1.046 Trước Công Nguyên) được xây dựng bên dưới Trịnh Châu. Gần đây, các nhà khảo cổ đã tình cờ phát hiện ra một kho báu cổ vật, một trong những khám phá thú vị nhất mà họ tìm thấy trong khu vực này, theo một bài báo trên China.org.cn.

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Một chuyên gia bảo tồn đang phục chế một món đồ gốm từ những mảnh di vật được tìm thấy trong một cuộc khai quật khảo cổ ở Trịnh Châu năm. Ảnh: @Getty Images.

Tại đây, họ tìm thấy một khu mộ 3.400 năm tuổi, đáng chú ý nhất là việc phát hiện ra năm mảnh vàng, mà các nhà khảo cổ cho rằng, chúng từng được dùng để che mặt những người được chôn cất ở đó.

Tuy nhiên, các nhà khảo cổ vẫn chưa biết chắc chắn vàng được sử dụng để làm gì. Vốn dĩ, vàng đặc biệt hấp dẫn vì nó được coi là vật quý hiếm đối với cư dân thời nhà Thương cổ xưa. Và khu nghĩa trang này được cho là dành cho những người có địa vị cao trong thành phố thời nhà Thương.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Kho báu #cổ vật #thành phố #cổ đại #Trung Quốc

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