Sự thật kỳ thú về loài rùa nổi tiếng chỉ có ở Nhật Bản

Ẩn mình trong những ao hồ và dòng suối yên bình của Nhật Bản là một loài rùa mang đậm dấu ấn thiên nhiên bản địa.

Rùa ao Nhật Bản (Mauremys japonica) là một loài rùa nước ngọt đặc hữu của Nhật Bản. Không giống nhiều loài rùa khác được phân bố rộng khắp châu Á, Mauremys japonica chỉ xuất hiện tự nhiên trên các đảo chính của Nhật Bản như Honshu, Shikoku và Kyushu. Chính sự đặc hữu này đã khiến nó trở thành một phần độc đáo của hệ sinh thái xứ sở hoa anh đào.

Ảnh: Wikimedia Commons

Rùa ao Nhật Bản có kích thước tương đối nhỏ, với chiều dài mai thường từ 15 đến 20 cm. Mai của chúng có màu nâu sẫm hoặc nâu ô liu, đôi khi ánh vàng dưới ánh nắng. Trên đầu và cổ thường xuất hiện các sọc màu vàng nhạt, tạo nên vẻ ngoài thanh nhã hơn so với nhiều loài rùa nước ngọt khác. Khi còn non, màu sắc của chúng thường tươi sáng hơn và các hoa văn cũng rõ nét hơn.

Ảnh: Wikimedia Commons

Môi trường sống yêu thích của rùa ao Nhật Bản là các ao hồ, kênh mương, đầm lầy và những con suối chảy chậm được bao quanh bởi thảm thực vật phong phú. Chúng dành phần lớn thời gian bơi lội hoặc nghỉ ngơi trên các tảng đá, thân cây đổ ven bờ để sưởi nắng. Giống nhiều loài rùa nước ngọt khác, việc phơi nắng giúp chúng điều hòa thân nhiệt và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Mauremys japonica là loài ăn tạp. Thực đơn của chúng bao gồm côn trùng thủy sinh, giun, ốc, động vật không xương sống nhỏ, rong tảo và các loại thực vật thủy sinh. Khả năng tận dụng nhiều nguồn thức ăn khác nhau giúp chúng thích nghi tốt với môi trường sống tự nhiên vốn thay đổi theo mùa.

Ảnh: exoroom

Loài rùa này được xem như một trong những đại diện tiêu biểu của bò sát bản địa Nhật Bản. Trong khi nhiều loài rùa ngoại lai được du nhập vào nước này thông qua hoạt động buôn bán thú cảnh, Mauremys japonica vẫn là một phần của hệ động vật bản địa đã tồn tại từ rất lâu trong các hệ sinh thái nước ngọt của Nhật Bản. Các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn chúng nhằm duy trì tính nguyên vẹn của đa dạng sinh học địa phương.

Hiện tại, sự sinh tồn rùa ao Nhật Bản cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Sự suy giảm môi trường sống do đô thị hóa, ô nhiễm nguồn nước và cạnh tranh với các loài rùa ngoại lai đã ảnh hưởng đến một số quần thể trong tự nhiên. Nhiều chương trình nghiên cứu và bảo tồn tại Nhật Bản hiện đang theo dõi tình trạng của loài nhằm đảm bảo rằng những cư dân cổ xưa này vẫn tiếp tục hiện diện trong các ao hồ và dòng suối của đất nước mặt trời mọc.

Dù không sở hữu kích thước khổng lồ hay màu sắc rực rỡ, rùa ao Nhật Bản vẫn có sức hấp dẫn riêng. Với dáng vẻ hiền hòa và mối liên hệ sâu sắc với thiên nhiên bản địa, chúng là minh chứng cho vẻ đẹp của những loài động vật bình dị nhưng mang giá trị sinh thái và văn hóa đặc biệt.