Corfu- hòn đảo nơi Venice, Pháp và Anh cùng để lại dấu ấn kiến trúc

Giữa làn nước xanh biếc của Địa Trung Hải, có một thành phố cổ nơi những con phố hẹp vẫn lưu giữ hơi thở của nhiều đế chế từng đi qua.

Nằm trên đảo Corfu phía tây bắc Hy Lạp, Phố cổ Corfu là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận nhờ giá trị lịch sử và kiến trúc đặc biệt. Khác với nhiều đô thị cổ thuần Hy Lạp khác, Corfu là kết quả của sự giao thoa văn hóa kéo dài hàng thế kỷ giữa Venice, Pháp và Anh, tạo nên một diện mạo đô thị vừa quen vừa lạ, vừa cổ kính vừa phảng phất hơi thở châu Âu hiện đại.

Ảnh: costar

Đi dạo trong phố cổ Corfu giống như bước vào một mê cung đá vôi với những con hẻm hẹp uốn lượn, gọi là “kantounia”. Những bức tường nhà màu pastel, ban công sắt uốn hoa văn tinh xảo và các ô cửa chớp xanh tạo nên một khung cảnh đặc trưng, gợi nhớ đến các thành phố Ý ven biển hơn là một phần của Hy Lạp truyền thống. Điều này không phải ngẫu nhiên, bởi Corfu từng nằm dưới sự cai trị của Cộng hòa Venice trong hơn bốn thế kỷ, để lại dấu ấn sâu đậm trong ngôn ngữ kiến trúc nơi đây.

Ảnh: My Kerkyra

Một trong những biểu tượng nổi bật nhất của Corfu là hai pháo đài cổ: Pháo đài Cũ và Pháo đài Mới. Những công trình này được xây dựng để bảo vệ đảo khỏi các cuộc tấn công từ Ottoman, đồng thời thể hiện chiến lược quân sự tinh vi của người Venice. Từ đỉnh pháo đài, du khách có thể nhìn toàn cảnh thành phố trải dài bên bờ biển, nơi những mái ngói đỏ xen lẫn sắc xanh của biển trời tạo nên một bức tranh sống động.

Ảnh: Lovin' Corfu

Trung tâm đời sống của phố cổ là quảng trường Spianada, một trong những quảng trường lớn nhất Hy Lạp. Không gian rộng mở này từng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ thời kỳ Pháp cai trị, khi các hàng cây xanh và khu vực đi bộ được quy hoạch theo phong cách châu Âu cổ điển. Ngay gần đó là khu Liston với dãy hành lang vòm cong duyên dáng, nơi các quán cà phê vẫn tấp nập người dân và du khách, tái hiện nhịp sống giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

Điều làm Corfu trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kiến trúc, mà còn ở cách ký ức lịch sử được bảo tồn qua từng viên đá, từng con đường. Dù trải qua nhiều biến động chính trị và chiến tranh, thành phố vẫn giữ được cấu trúc đô thị gần như nguyên vẹn từ thời kỳ cận đại. Chính sự liên tục ấy đã giúp Corfu trở thành một trong những ví dụ hiếm hoi về đô thị châu Âu có sự hòa trộn văn hóa đa tầng rõ rệt.

Ngày nay, Phố cổ Corfu không chỉ là một điểm đến du lịch nổi tiếng mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn minh Địa Trung Hải. Mỗi buổi hoàng hôn buông xuống trên những mái nhà cổ, Corfu như chậm lại, kể tiếp câu chuyện dài về những thế kỷ đã qua, nơi lịch sử và đời sống hiện đại vẫn song hành trong cùng một nhịp thở.