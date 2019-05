Xôn xao tin thiếu úy CA chủ mưu vụ sát hại nữ sinh giao gà

(Kiến Thức) - Theo thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt tạm giam một thiếu uý công an vì liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị sát hại. Vậy thực hư vụ việc này là như thế nào?

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại vào chiều 30 Tết, sau nhiều thán, vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an điều tra khẩn trương. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội rộ lên tin đồn công an đã bắt tiếp nghi phạm thứ 10 - một thiếu úy công an, đối tượng này mới chính là chủ mưu đã thuê nhóm sát thủ kia hành sự.



Theo đó, nội dung bài viết đăng tải trên MXH cho rằng: "Thiếu uý N.H.A. được cho là kẻ chủ mưu đã dựa vào chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ để mua chuộc và bao che cho Vì Văn Toán cùng với đồng bọn Công và Hùng và những tên nghiệp ngập khác. Hiện CQĐT đang bắt tạm giam để thẩm vấn và điều tra thiếu uý N.H.A. những tội danh sau đây: Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sử dụng và tàng trữ vũ khí bất hợp pháp, tổ chức bắt cóc và giam giữ người trái pháp luật, hãm hiếp và chủ mưu trong việc bắt cóc và sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên".

Hàng loạt thông tin được đăng tải trên MXH.

Cũng theo nội dung này, đối tượng Vì Văn Toán là kẻ chuyên cung cấp, buôn bán ma tuý có số má ở Điện Biên và Thái Nguyên, đã có nhiều “thành tích” bất hảo vào trại ra tù như cơm bữa.

Khi bị bắt trong một vụ mua bán ma tuý tại Thái Nguyên, Vì Văn Toán đã hối lộ thiếu uý công an N.H.A. để được tha, và từ đó hắn quen biết và mang ơn và làm theo bất cứ chỉ thị nào của viên thiếu uý công an này.

"N.H.A. tình cờ gặp gỡ rùi quen biết nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên một buổi tối sinh nhật của nàng ở nhà hàng vũ trường Karaoke tại Thái Nguyên, nơi nữ sinh đang học đại học. Trong một lần hẹn hò N.H.A. đã chuốc rượu rồi cưỡng hiếp và làm cho nữ sinh có bầu, rồi sau đó tính chuyện bỏ rơi cô ta để cưới một cô gái giàu có và xinh đẹp khác…

N.H.A lên kế hoạch và lập mưu cho Vì Văn Toán làm trung gian để thuê bọn Bùi Văn Công... bắt cóc Cao Mỹ D. nhằm sát hại và thủ tiêu nạn nhân, và ung dung tin tưởng rằng như vậy dù cho bọn Công, Hùng có bị bắt thì cũng không ai biết được hắn ta chính là kẻ chủ mưu…", theo nội dung đăng tải.

Ngay sau khi những thông tin trên được đăng tải dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Bên cạnh đó nhiều người cũng lên tiếng cảnh báo đây có thể là thông tin mang tính chất “câu like”.

9 nghi can vụ nữ sinh giao gà bị sát hại. Trước những thông tin gây xôn xao mạng xã hội, sáng 8/5, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên khẳng định thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Cơ quan điều tra không tạm giữ thiếu uý công an nào liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên.

Công an tỉnh Thái Nguyên cũng khẳng định, những thông tin tung trên mạng về việc Thiếu úy Công an là bạn trai của nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị bắt vì liên quan đến vụ án gây xôn xao dư luận này là bịa đặt.

Trước đó, cơ quan Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Bắt giữ người trái pháp luật và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công) bị khởi tố để điều tra về tội Không tố giác tội phạm.