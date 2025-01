Nữ streamer Mai Linh Zuto khoe "chiến tích" đầu tiên với Pickleball

Mới đây, nữ streamer Mai Linh Zuto (tên thật Hoàng Mai Linh) đã khoe chiến tích đầu tiên khi gia nhập bộ môn Pickleball. Cụ thể trong bài đăng mới đây, Mai Linh Zuto hân hoan chia sẻ: "Sau hơn 1 tháng luyện tập thì cuối cùng em cũng có chức vô địch đầu tiên của giải đấu..." Mai Linh Zuto cũng cho biết thêm, bản thân đến với giải đấu dưới vai trò là khách mời, cũng không nghĩ ẵm được cup. Nhưng đâu đó vị thần may mắn cũng đã mỉm cười với cô. Trước đó, Mai Linh Zuto check-in sân tập với dòng chú thích: "Dậy đi thể dục thể thao đi các bạn ơi". Trong những lần ra sân của mình, Mai Linh Zuto lựa chọn trang phục thoải mái, năng động, song vẫn tôn lên hình thể săn chắc của người mặc. Mai Linh hạn chế triệt để những bộ cánh hở hang, gặp nhiều drama trước đó với bộ môn Pickleball. Khi fan hỏi chuyện rằng, dạo này không thấy Mai Linh chơi game như trước thì nữ streamer trả lời có phần "phũ": "Thích chơi thể thao hơn chơi game rồi". Đáp án cho thấy, fan nam muốn gặp cô trên sóng sẽ không còn được thường xuyên như trước. Cũng trong loạt ảnh này, dân mạng "soi" ra những vết bầm và xót xa thay cho nữ streamer xinh đẹp. Sau đó, Mai Linh Zuto kịp thời đính chính rằng, đây chỉ là do cô thực hiện biện pháp trị liệu chứ không phải chấn thương do chơi thể thao như người xem nghĩ. Mai Linh Zuto là nữ streamer nổi tiếng trong cộng đồng game với lượng người theo dõi đông đảo. Cô không chỉ được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng hấp dẫn mà còn bởi khả năng tạo ra nội dung đa dạng, thu hút người xem.

Mới đây, nữ streamer Mai Linh Zuto (tên thật Hoàng Mai Linh) đã khoe chiến tích đầu tiên khi gia nhập bộ môn Pickleball. Cụ thể trong bài đăng mới đây, Mai Linh Zuto hân hoan chia sẻ: "Sau hơn 1 tháng luyện tập thì cuối cùng em cũng có chức vô địch đầu tiên của giải đấu..." Mai Linh Zuto cũng cho biết thêm, bản thân đến với giải đấu dưới vai trò là khách mời, cũng không nghĩ ẵm được cup. Nhưng đâu đó vị thần may mắn cũng đã mỉm cười với cô. Trước đó, Mai Linh Zuto check-in sân tập với dòng chú thích: "Dậy đi thể dục thể thao đi các bạn ơi". Trong những lần ra sân của mình, Mai Linh Zuto lựa chọn trang phục thoải mái, năng động, song vẫn tôn lên hình thể săn chắc của người mặc. Mai Linh hạn chế triệt để những bộ cánh hở hang, gặp nhiều drama trước đó với bộ môn Pickleball. Khi fan hỏi chuyện rằng, dạo này không thấy Mai Linh chơi game như trước thì nữ streamer trả lời có phần "phũ": "Thích chơi thể thao hơn chơi game rồi". Đáp án cho thấy, fan nam muốn gặp cô trên sóng sẽ không còn được thường xuyên như trước. Cũng trong loạt ảnh này, dân mạng "soi" ra những vết bầm và xót xa thay cho nữ streamer xinh đẹp. Sau đó, Mai Linh Zuto kịp thời đính chính rằng, đây chỉ là do cô thực hiện biện pháp trị liệu chứ không phải chấn thương do chơi thể thao như người xem nghĩ. Mai Linh Zuto là nữ streamer nổi tiếng trong cộng đồng game với lượng người theo dõi đông đảo. Cô không chỉ được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng hấp dẫn mà còn bởi khả năng tạo ra nội dung đa dạng, thu hút người xem.