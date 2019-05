Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real chơi tất tay để có sao MU

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Marca Real Madrid đã sẵn sàng để hoàn tất thương vụ Paul Pogba ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Trong đó có cả trường hợp Pogba = tiền + Kroos + Bale. Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, bên cạnh việc mua sắm, MU cũng sẽ bán đi Lukaku và Pogba để nhằm cân đối thu chi trên TTCN mùa hè sắp tới. Chuyển nhượng cầu thủ từ London, nếu Chelsea muốn giữ lại Higuain, họ phải kích hoạt điều khoản vào cuối tháng 6, đó là khi thỏa thuận cho mượn với Juventus hết hạn. Nếu trễ hơn mốc thời gian này, kể từ ngày 1/7/2019, Higuain sẽ phải quay trở lại Juventus. Theo truyền thông tại Anh, Liverpool đang lên kế hoạch tiếp cận cầu thủ chạy cánh đầy tiềm năng của Fulham là Cody Drameh. Arsenal đang có những động thái tiếp cận sao trẻ Nicolas Pepe của Lille tuy nhiên họ sẽ gặp phải những trở ngại về vấn đề giá trị chuyển nhượng của tài năng này. Theo một số nguồn tin, Chelsea đang có những động thái tiếp cận với hậu vệ của PSG, Thomas Meunier. Man City đã thể hiện sự quan tâm với cầu thủ của Benfica, Joao Felix và điều tuyên bố sẽ tranh dành cẩu thủ này với Chelsea. Sau 9 năm thi đấu, trung vệ thép của màu áo đỏ trắng thành Madrid là Diego Godin quyết đinh rời đội bóng yêu dấu. Nhiều khả năng bến đỗ tiếp theo của cầu thủ người Uruguay sẽ là Inter Milan. MU đang có cơ hội lớn để chiêu mộ tài năng trẻ hàng đầu của Xứ Wales là Daniel James. Một vài nguồn tin cho rằng HLV Unai Emery của Arsenal đang quan tâm tới tiền đạo Radamel Falcao, người đang thuộc biên chế CLB AS Monaco. Tiền đạo lão tướng người Colombia đã bày tỏ nguyện vọng được ra đi với BLĐ AS Monaco sau khi mùa giải này khép lại.

