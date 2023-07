Xoài Non vẫn hút ánh nhìn khi diện đồ bơi “kín cổng cao tường“

Sở hữu nhan sắc vạn người mê, hot girl Xoài Non mỗi lần đăng ảnh trên mạng xã hội đều nhận về vài chục ngàn lượt thả tim. Trong mùa hè vừa qua, hot girl này không ít lần diện đồ bơi khoe sắc vóc quyến rũ, điểm chung là những màn khoe dáng tinh tế, không hề phản cảm mà vẫn đầy quyến rũ của cô nàng. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, hot girl Xoài Non tiếp tục "thiêu đốt" mọi ánh nhìn khi thả dáng nuột nà với trang phục bikini màu hồng. Với vóc dáng thon thả, nàng hot girl nhận được nhiều lời khen, đa phần đều cho rằng Xoài Non có thân hình tựa búp bê, gương mặt và thần thái cuốn hút. Trang phục bikini gái xinh Sài thành diện khá kín cổng cao tường, dù vậy vóc dáng của cô vẫn đẹp không có chỗ chê. Bên cạnh những bạn trẻ vào "xin vía bụng nhỏ, lưng thon, chân thon", thì vòng eo gây mê của bà xã Xemesis khiến cư dân mạng xuýt xoa mãi không thôi. Không chỉ mê mẩn nhan sắc, khán giả còn ngưỡng mộ cô nàng bởi có một cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã Xemesis. Kể từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Xoài Non đã chứng minh cho mọi người thấy rằng hạnh phúc sẽ đến khi ta chọn đúng người vào đúng thời điểm. Hiện tại, qua 3 năm từ khi kết hôn, Xoài Non vẫn thường xuyên được chú ý nhờ cuộc sống sang chảnh, sở hữu cơ ngơi khang trang và sự nghiệp kinh doanh ngày càng đi lên. Hiện tại, cô nàng đang cùng ông xã làm chủ chuỗi nhà hàng bán bò nổi tiếng. Ngoài ra, Xoài Non cũng là gương mặt mẫu ảnh được nhiều nhãn hàng thời trang và mỹ phẩm tin tưởng. Được biết, vợ chồng cô nàng đang chuẩn bị cho hành trình mang thai con đầu lòng sau 3 năm kết hôn. Ảnh: FBNV

