Bị mỉa mai đăng ảnh người thân qua đời, Xoài Non nói gì?

Nhắc đến những nàng dâu nhà hào môn của làng giải trí Việt không thể không nhắc đến hot girl Xoài Non - Bà xã xinh đẹp của streamer Xemesis. Mới đấy nhất, trên trang cá nhân, hot girl Xoài Non đã chia sẻ tin buồn khi ông ngoại của cô qua đời. Thay vì để lại lời chia buồn, động viên hotgirl, một netizen lại bất ngờ để lại bình luận mang tính mỉa mai với nội dung: "Ngoại có chơi Facebook không mà lên đây nói". Không thể đứng im trước bình luận tiêu cực này, Xoài Non đã lên tiếp đáp trả gay gắt. Cô viết: "Cái loại nói chuyện không có đầu óc. Biến. Ở đây không có chứa loại như bạn... Đây là Facebook tôi, tôi thương ông tôi tôi nói. Chứ không phải loại như bạn dùng Facebook đi nghiệp miệng. Tôi là con người nên cảm xúc tôi là vậy. Còn bạn là thứ gì sao không có cảm xúc ở đây?". Xoài Non viết thêm. Ngay lập tức bình luận của hot girl 10X đã nhận được sự quan tâm của dân mạng. Đa số đều đồng ý trước quan điểm của Xoài Non và cho rằng anti-fan kia kém duyên, nếu không để lại những lời tốt đẹp thì có thể lẳng lặng bỏ qua. Xoài Non còn gây bất ngờ khi chia sẻ phần thưởng khủng mà bố chồng hứa tặng: "Bố chồng tôi bảo nếu đẻ được con trai sẽ cho tôi khách sạn, đẻ được con gái thì sẽ cho căn nhà. Nếu sinh đôi thì cho cả hai". Xoài Non cũng đắt show quảng cáo, đóng MV ca nhạc, đóng phim... Nhờ vậy, cô khẳng định không phụ thuộc kinh tế vào chồng giàu có mà tự lo cho mình cuộc sống đầy đủ hiện tại. Xoài Non cũng từng tiết lộ vợ chồng cô đã có kế hoạch sinh con đầu lòng từ năm 2021 nhưng chưa thành công. Kể từ khi vào làm dâu gia đình hào môn, cuộc sống hot girl Xoài Non luôn nhận về rất nhiều quan tâm. Có thể nói, mặc dù không thoải mái trước những lời đồn đoán về bản thân. Tuy nhiên thay vì đáp trả gay gắt như những lần trước, Xoài Non chọn cách nâng cao bản thân bằng các kế hoạch cụ thể để hoàn thiện hơn trong tương lai. Đối diện với phản ứng của hot girl 10X, đa số mọi người đều tỏ ra hài lòng bởi sự nhẹ nhàng, tinh tế vừa đủ của cô nàng.

Nhắc đến những nàng dâu nhà hào môn của làng giải trí Việt không thể không nhắc đến hot girl Xoài Non - Bà xã xinh đẹp của streamer Xemesis. Mới đấy nhất, trên trang cá nhân, hot girl Xoài Non đã chia sẻ tin buồn khi ông ngoại của cô qua đời. Thay vì để lại lời chia buồn, động viên hotgirl, một netizen lại bất ngờ để lại bình luận mang tính mỉa mai với nội dung: "Ngoại có chơi Facebook không mà lên đây nói". Không thể đứng im trước bình luận tiêu cực này, Xoài Non đã lên tiếp đáp trả gay gắt. Cô viết: "Cái loại nói chuyện không có đầu óc. Biến. Ở đây không có chứa loại như bạn... Đây là Facebook tôi, tôi thương ông tôi tôi nói. Chứ không phải loại như bạn dùng Facebook đi nghiệp miệng. Tôi là con người nên cảm xúc tôi là vậy. Còn bạn là thứ gì sao không có cảm xúc ở đây?". Xoài Non viết thêm. Ngay lập tức bình luận của hot girl 10X đã nhận được sự quan tâm của dân mạng. Đa số đều đồng ý trước quan điểm của Xoài Non và cho rằng anti-fan kia kém duyên, nếu không để lại những lời tốt đẹp thì có thể lẳng lặng bỏ qua. Xoài Non còn gây bất ngờ khi chia sẻ phần thưởng khủng mà bố chồng hứa tặng: "Bố chồng tôi bảo nếu đẻ được con trai sẽ cho tôi khách sạn, đẻ được con gái thì sẽ cho căn nhà. Nếu sinh đôi thì cho cả hai". Xoài Non cũng đắt show quảng cáo, đóng MV ca nhạc, đóng phim... Nhờ vậy, cô khẳng định không phụ thuộc kinh tế vào chồng giàu có mà tự lo cho mình cuộc sống đầy đủ hiện tại. Xoài Non cũng từng tiết lộ vợ chồng cô đã có kế hoạch sinh con đầu lòng từ năm 2021 nhưng chưa thành công. Kể từ khi vào làm dâu gia đình hào môn, cuộc sống hot girl Xoài Non luôn nhận về rất nhiều quan tâm. Có thể nói, mặc dù không thoải mái trước những lời đồn đoán về bản thân. Tuy nhiên thay vì đáp trả gay gắt như những lần trước, Xoài Non chọn cách nâng cao bản thân bằng các kế hoạch cụ thể để hoàn thiện hơn trong tương lai. Đối diện với phản ứng của hot girl 10X, đa số mọi người đều tỏ ra hài lòng bởi sự nhẹ nhàng, tinh tế vừa đủ của cô nàng.