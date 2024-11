Lọ Lem lái siêu xe tới trường, khí chất tiểu thư ngời ngời

Lọ Lem đảm nhận nhiệm vụ đưa em gái đi học, sau đó cô đến đón bạn đi học chung. Nhưng điều khiến nhiều người trầm trồ là con gái lớn của Quyền Linh tự tin cầm lái chiếc ô tô Audi có giá trị tiền tỷ để đến trường. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ khi cô nàng 18 tuổi đã thành thạo cầm lái cũng như được bố tin tưởng giao cho sử dụng chiếc xe có giá trị không hề nhỏ. Lọ Lem diện trang phục đơn giản, năng động với quần jean và áo sơ mi khi đi học, nhưng điều khiến nhiều người chú ý là chiếc xe sang đến trường của ái nữ nhà Quyền Linh. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và đặc biệt là thành tích học tập tốt, Lọ Lem được nhiều người quan tâm, yêu thích. Con gái Quyền Linh cũng thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường lên các trang mạng xã hội. Ngoài ra, ngôi trường đại học mà con gái Quyền Linh đang theo học cũng được cho là nơi có học phí thuộc top cao nhất nhì ở Việt Nam. Trước khi trở thành tân sinh viên của RMIT, con gái Quyền Linh từng trúng tuyển vào University of the Arts London (Đại học Mỹ thuật Luân Đôn). Quyền Linh từng chia sẻ rằng anh không ép buộc con phải học ở Việt Nam thay vì đi du học. Nam MC tiết lộ, sau khi tâm sự với ba mẹ, Lọ Lem quyết định sẽ học tại Việt Nam trong khoảng 2 năm và sau đó du học ở Anh khoảng 2 năm. Nói về việc để các con xài đồ hiệu, trong một bài chia sẻ với truyền thông, Quyền Linh từng tâm sự anh không cấm đoán con trong chuyện xài hàng hiệu cũng như thụ hưởng cuộc sống, miễn đó là tiền do con tự làm ra từ chính công sức đàng hoàng. Thời gian qua, Lọ Lem thường xuyên góp mặt ở các sự kiện giải trí, thời trang. Khi được hỏi về việc muốn đưa con bước vào showbiz, Quyền Linh phủ nhận.

Lọ Lem đảm nhận nhiệm vụ đưa em gái đi học, sau đó cô đến đón bạn đi học chung. Nhưng điều khiến nhiều người trầm trồ là con gái lớn của Quyền Linh tự tin cầm lái chiếc ô tô Audi có giá trị tiền tỷ để đến trường. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ khi cô nàng 18 tuổi đã thành thạo cầm lái cũng như được bố tin tưởng giao cho sử dụng chiếc xe có giá trị không hề nhỏ. Lọ Lem diện trang phục đơn giản, năng động với quần jean và áo sơ mi khi đi học, nhưng điều khiến nhiều người chú ý là chiếc xe sang đến trường của ái nữ nhà Quyền Linh. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và đặc biệt là thành tích học tập tốt, Lọ Lem được nhiều người quan tâm, yêu thích. Con gái Quyền Linh cũng thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường lên các trang mạng xã hội. Ngoài ra, ngôi trường đại học mà con gái Quyền Linh đang theo học cũng được cho là nơi có học phí thuộc top cao nhất nhì ở Việt Nam. Trước khi trở thành tân sinh viên của RMIT, con gái Quyền Linh từng trúng tuyển vào University of the Arts London (Đại học Mỹ thuật Luân Đôn). Quyền Linh từng chia sẻ rằng anh không ép buộc con phải học ở Việt Nam thay vì đi du học. Nam MC tiết lộ, sau khi tâm sự với ba mẹ, Lọ Lem quyết định sẽ học tại Việt Nam trong khoảng 2 năm và sau đó du học ở Anh khoảng 2 năm. Nói về việc để các con xài đồ hiệu, trong một bài chia sẻ với truyền thông, Quyền Linh từng tâm sự anh không cấm đoán con trong chuyện xài hàng hiệu cũng như thụ hưởng cuộc sống, miễn đó là tiền do con tự làm ra từ chính công sức đàng hoàng. Thời gian qua, Lọ Lem thường xuyên góp mặt ở các sự kiện giải trí, thời trang. Khi được hỏi về việc muốn đưa con bước vào showbiz, Quyền Linh phủ nhận.