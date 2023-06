Xoài Non chứng minh sắc vóc "đẹp từ trong trứng nước"

Xoài Non, tên thật Trang Phạm, hot girl sinh năm 2002 được mệnh danh là gái xinh Instagram. Cô nàng gây ấn tượng với người theo dõi bởi sở hữu ngoại hình lai Tây cùng vóc dáng nuột nà. Không hổ danh là gái xinh đình đám, ngay từ khi còn nhỏ Xoài Non đã sở hữu đôi mắt sáng, sống mũi cao, làn da trắng không tì vết. So với hình ảnh hiện tại nhan sắc của cô nàng cũng chẳng khác là bao. Nét gen trội được fan nhận định rằng Xoài Non thừa hưởng trọn vẹn từ bố mẹ, đặc biệt là sống mũi cao như Tây, đôi mắt sâu quyến rũ. Ngoài visual xinh đẹp ngất ngây, Xoài Non gây ấn tượng nhờ gu thời trang siêu sành điệu và biến hóa đa dạng phong cách. Sở hữu body vạn người mê, Xoài Non dễ dàng chinh phục các kiểu đầm ôm, bó sát để tôn lên đường cong hình chữ S của mình. Hay trong style ngây thơ, trong trẻo cũng không thể phủ nhận, ngắm Xoài Non diện đồ chỉ muốn mua theo ngay lập tức vì quá đẹp. Chẳng thế mà, mỗi lần Xoài Non lên đồ, chị em lại được dịp xin "info" tới tấp để sắm theo. Với ngoại hình nổi bật, vẻ đẹp cuốn hút, chính người chị thân thiết với Xoài Non là Linh Ngọc Đàm trong một vlog cũng phải thừa nhận, hot girl này sinh ra đã đạt đến độ đỉnh cao nhan sắc rồi. Cụ thể, trong một vlog của mình, Linh Ngọc Đàm chia sẻ quan điểm cá nhân, cho biết trường hợp của Xoài Non được xem là đỉnh cao nhan sắc.

