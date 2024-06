Xoài Non hóa cô thôn nữ về quê chữa lành

Hậu ly hôn, những động thái của cặp đôi Xoài Non và Xemesis khiến rất nhiều người quan tâm, chú ý. Mới đây, Xoài Non gây chú ý với loạt ảnh "bỏ phố về quê". Cô nàng tạo dáng bên bụi chuối, mang nón lá, mặc đồ bộ, đi dép lê đầy bình dị. Có thể thấy người đẹp đang rất tận hưởng cuộc sống hiện tại kể từ sau khi ly hôn chồng thiếu gia Xemesis. Trên trang cá nhân, Xoài Non đăng tải loạt hình ảnh kèm dòng trạng thái: "Về queee" thể hiện sự vui vẻ, thích thú. Tuy nhìn trông outfit rất đơn giản, nhưng Xoài Non lại mang đến cảm giác rất tươi trẻ và xinh xắn. Nhiều ý kiến cho rằng, họ rất thích tạo hình gái quê của cô nàng trông vừa hiền hậu vừa đáng yêu. Có thể thấy cô nàng tỏ ra khá nhẹ nhàng và vui vẻ sau biến cố hôn nhân. Xoài Non và Xemesis từng có một cuộc hôn nhân khiến rất nhiều người ngưỡng mộ cùng đám cưới xa hoa trong mơ. Ngày 16/6, Xoài Non và Xemesis cùng thông báo về việc đã đường ai nấy đi. Họ chia sẻ ngắn gọn và dành cho nhau lời tốt đẹp. Việc cả 2 không còn bên cạnh nhau với tư cách vợ chồng khiến nhiều fan của cặp đôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Sau khi ly hôn, Xoài Non thường cập nhật những hình ảnh cô ở một không gian khác, không phải căn biệt thự trước đó của 2 vợ chồng khiến nhiều người đồn đoán rằng cô đã ra ở riêng. Sau khi ly hôn, Xoài Non không tỏ ra buồn bã quá nhiều trên MXH, cô tập trung vào công việc và chia sẻ hình ảnh cuộc sống nhẹ nhàng.

