Xoài Non khoe ảnh tình tứ bên Gil Lê khi du lịch Thái Lan

Mới đây, trên trang cá nhân, Xoài Non đã chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc cực kỳ thân thiết bên Gil Lê trong chuyến du lịch Thái Lan. Cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài trẻ trung, thời thượng và sự ăn ý đáng yêu trong từng khung hình. Trong loạt ảnh, Xoài Non diện trang phục nổi bật với corset trắng kết hợp cùng quần ống rộng kẻ sọc, khoe khéo vóc dáng thon gọn cùng phong cách thời trang vừa ngọt ngào vừa cá tính. Gil Lê cũng không kém phần ấn tượng với áo thun oversize in hình độc đáo, quần short da và phụ kiện ton-sur-ton cực ngầu. Cả hai liên tục tạo dáng tình cảm, từ chụp selfie đến khoảnh khắc dễ thương bên những món ăn đặc sản tại xứ Chùa Vàng. Sự thân thiết tự nhiên, không chút gượng gạo của Xoài Non và Gil Lê khiến người hâm mộ "đẩy thuyền" nhiệt tình. Đặc biệt, visual lần này của nàng hot girl Xoài Non cũng khiến người hâm mộ phải xuýt xoa. Cô nàng tựa như búp bê sống với mái tóc ngắn màu nâu thời thượng, đôi mắt to tròn cùng sống mũi cao thẳng. Chuyến du lịch Thái Lan lần này cũng được Xoài Non cập nhật liên tục, cho thấy cả hai đã cùng nhau khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực đường phố và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, thoải mái bên nhau. Vốn là cặp đôi cực phẩm của showbiz Việt, thời gian qua chuyện tình yêu Xoài Non và Gil Lê luôn nhận được sự quan tâm lớn. Tuy nhiên thời gian gần đây, qua một số động thái, nhiều người cho rằng "Xoài Non là người yêu nhiều hơn", và Gil Lê có vẻ hờ hững, không quan tâm nhiều đến bạn gái. Đáp lại, giọng ca Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình không lên tiếng trực tiếp. Tuy nhiên Gil Lê mới đây đã bắt trend một phân đoạn trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang gây sốt Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, Đặc biệt, mang chiếc vòng cổ có chữ PT khiến nhiều người chú ý. Người hâm mộ cho rằng PT là viết tắt tên Xoài Non là Phạm Trang. Không chỉ vậy, Gil Lê còn công khai "tag" tên bạn gái vào bài viết của mình.

