Tạn thấy Honda GT - ôtô điện mới với nội thất 6 màn hình

Nếu cái tên Honda GT chạy điện gợi liên tưởng đến những mẫu coupe hạng sang mạnh mẽ như Bentley Continental GT thì cặp đôi xe mới của Honda có thể sẽ không khiến bạn phấn khích. Tuy nhiên, nếu yêu thích ý tưởng về những chiếc xe điện gia đình giá cả phải chăng, có thiết kế thể thao và nhiều màn hình thì bạn sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị ở hai mẫu xe Honda vừa ra mắt tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2025 diễn ra vào tuần trước. Hai mẫu xe mới của Honda đều mang tên GT nhưng do 2 liên doanh khác nhau phân phối. Trong đó, chiếc màu đỏ là sản phẩm của liên doanh GAC-Honda và chiếc màu xanh do Dongfeng-Honda bán ra thị trường. Về cơ bản, hai mẫu xe này là một. Chúng được sản xuất tại cùng một nhà máy ở Trung Quốc và hiện chỉ dành cho thị trường tỷ dân này. Cả hai mẫu xe Honda GT tại Trung Quốc đều có logo chữ "H" bên dưới nắp ca-pô màu đen và dòng chữ "Honda" trên cửa trước. Tuy nhiên, liên doanh Dongfeng-Honda chọn kiểu đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu hình chữ "Y", lấy cảm hứng từ Lamborghini Revuelto. Trong khi đó, liên doanh GAC-Honda lại dùng hệ thống đèn LED hai tầng ở phía trước và giữ thiết kế đèn hậu đơn giản hơn. Ngoài ra, hai mẫu xe điện mới của Honda còn có camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu truyền thống. Do đó, bên trong xe sẽ có thêm 2 màn hình nhỏ lắp trên cửa để hiển thị hình ảnh từ camera này. Đây chỉ là 2 trong 6 màn hình được bố trí trong nội thất công nghệ cao của Honda GT. 4 màn hình còn lại của xe bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số đặt cao trên mặt táp-lô, màn hình cảm ứng trung tâm truyền thống, màn hình nhỏ hơn bên dưới (có thể dùng để chỉnh điều hòa) và màn hình lớn dành cho hành khách phía trước. Màn hình dành cho ghế phụ lái này có kích thước lớn và cồng kềnh hơn hầu hết các loại khác mà chúng ta từng thấy. Hiện hai mẫu xe Honda GT mới chỉ dừng ở mức xe concept và chưa đi vào sản xuất đại trà. Hai mẫu GT này thuộc làn sóng thứ hai của dòng xe điện Honda Ye, được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc. Mặc dù Honda chưa công bố thông số động cơ, nhưng chúng ta có thể suy đoán dựa trên những mẫu xe Ye đầu tiên, bao gồm S7 và P7. Theo đó, Honda S7 và P7 tại thị trường Trung Quốc có cả phiên bản dẫn động cầu sau RWD và dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Phiên bản RWD dùng 1 mô-tơ điện mạnh 268 mã lực. Con số tương ứng ở phiên bản AWD là 469 mã lực. Một số nguồn tin từ giới truyền thông Trung Quốc cho biết Honda GT cũng sẽ có cả phiên bản 1 mô-tơ và 2 mô-tơ. Trong đó, phiên bản 1 mô-tơ điện sẽ sở hữu tỷ lệ phân bổ trọng lượng 50:50 trước/sau. Thời điểm bán ra và giá xe Honda GT 2026 ở thị trường Trung Quốc vẫn còn là ẩn số. VIdeo: Giới thiệu Honda GT chạy điện hoàn toàn mới

