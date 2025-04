Trong từ điển quân sự, thuật ngữ "dòng lũ thép" thường gắn liền với các cuộc tấn công bằng phương tiện bọc thép quy mô lớn, khiến mọi người nhớ đến sự sốc và răn đe mà lực lượng xe bọc thép Liên Xô mang lại trong Thế chiến 2 và Chiến tranh Lạnh. Trên chiến trường Ukraine, cảnh tượng "cơn lũ thép" dường như lại tái diễn. Việc tập hợp 300 xe tăng của Sư đoàn xe tăng Cận vệ số 4 Kantemirovskaya của quân đội Nga (RFAF), đã khiến chiến trường trung tâm Nga-Ukraine càng trở nên ác liệt hơn. Mặt trận dài 150 km ở Donbass, đang ngập tràn khói súng từ các cuộc giao tranh. Dưới thời Liên Xô, lực lượng thiết giáp của họ lớn đến mức khiến cả thế giới phương Tây run sợ. Trong Chiến tranh Lạnh, Liên Xô có hàng chục nghìn xe tăng, tạo thành một “binh đoàn thép” hùng mạnh. Cuộc tập trận Zapad-81 năm 1981, được coi là một trong những cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong lịch sử loài người, đã diễn tả hết sức mạnh của “dòng lũ thép”. Trong cuộc tập trận này, quân đội Liên Xô đã huy động hơn mười quân đoàn binh chủng hợp thành và sư đoàn xe tăng, tổng lực lượng hơn 500.000 quân. Với sự phối hợp của không quân chiến thuật, không quân chiến lược và lực lượng phòng không quốc gia, tiến hành một cuộc tập trận chiến thuật tấn công kết hợp thiết giáp quy mô lớn. Vào thời điểm đó, quân đội Liên Xô đã quay cuộc duyệt binh bằng trực thăng, theo kiểu quay toàn cảnh kéo dài 2 phút; điều đó có nghĩa là đội hình trang bị của quân đội Liên Xô tham gia duyệt binh trước khi diễn tập, dài tới 6 km và quy mô của nó rất đáng kinh ngạc. Một loạt đòn tấn công như vậy nếu xảy ra, đã khiến các nước NATO cảm thấy áp lực chưa từng có và lực lượng tăng – thiết giáp Nga, đã trở thành thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu phương Tây; khiến phương Tây khẩn trương phát triển các thế hệ xe tăng và vũ khí chống tăng, bố trí từ mặt đất đến trên không. Hiện nay, Sư đoàn xe tăng Cận vệ số 4 là lực lượng tinh nhuệ của RFAF và việc tập hợp lực lượng với số lượng tới 300 chiếc gồm xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và các loại xe bọc thép khác, chắc chắn là một áp lực lớn đối với quân đội Ukraine (AFU) ở Donbass.Sư đoàn xe tăng Cận vệ số 4 có vị trí quan trọng trong khả năng đột phá của RFAF, đây là đơn vị có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và khả năng sẵn sàng chiến đấu mạnh mẽ. 300 xe này bọc thép này tạo thành một cụm xe bọc thép có khả năng tấn công đột phá mạnh mẽ. Một khi tấn công, chúng sẽ giống như một ngọn giáo sắc nhọn, đâm thẳng vào tuyến phòng thủ của đối phương. Miền Đông Ukraine luôn là khu vực trọng tâm của cuộc xung đột Nga-Ukraine từ khi xung đột nổ ra. Cuộc giao tranh toàn diện dọc theo chiến tuyến dài 150 km từ Donbass đến Luhansk. Hỏa lực pháo binh từ cả hai phía vẫn tiếp tục nã đạn vào nhau, và bộ binh tham gia vào một trận chiến ác liệt dưới sự yểm trợ của lực lượng thiết giáp. Quân đội Ukraine, với sự hỗ trợ của các nước phương Tây, đã cố gắng duy trì tuyến phòng thủ ở miền Đông Ukraine và thậm chí tìm kiếm cơ hội phản công. Tuy nhiên, khi đối mặt với lực lượng tinh nhuệ như Sư đoàn xe tăng Cận vệ số 4 RFAF, AFU đang phải chịu áp lực rất lớn. Trong chiến tranh hiện đại, mặc dù môi trường chiến trường và phương pháp chiến đấu đã có những thay đổi to lớn, lực lượng thiết giáp vẫn đóng vai trò chủ chốt trong chiến tranh trên bộ. 300 xe bọc thép của Sư đoàn xe tăng Cận vệ số 4 có khả năng tấn công mạnh mẽ ở khu vực Donbass nhờ hỏa lực mạnh, khả năng bảo vệ tốt và tính cơ động cao. Những phương tiện bọc thép này với khả năng cơ động cao, hỏa lực pháo chính của xe tăng có thể giáng những đòn tàn phá vào các công sự và mục tiêu bọc thép của Ukraine, trong khi xe chiến đấu bộ binh có thể bảo vệ hiệu quả cho bộ binh, giúp họ nhanh chóng tiếp cận và đột phá phòng tuyến của địch. Đối với RFAF, việc sử dụng Sư đoàn xe tăng Cận vệ số 4 tấn công trên mặt trận chính ở miền Đông Ukraine, với ý định chiến lược là quyết tâm kiểm soát hoàn toàn khu vực còn lại của vùng Donbass Ukraine; đây cũng là chiến lược xuyên suốt của Moskva, trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” mà họ tuyên bố. Giới quan sát toàn thế giới đang theo dõi sát sao diễn biến của trận chiến khốc liệt, trên mặt trận dài 150 km ở vùng Donbass. Với sự góp mặt toàn bộ của “dòng lũ thép” thuộc Sư đoàn xe tăng Cận vệ số 4, liệu RFAF có đạt được tiến triển quyết định với lực lượng thiết giáp hùng mạnh của mình hay không? Sư đoàn xe tăng Cận vệ số 4 Kantemirovskaya, được thành lập trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (năm 1942) và hoạt động liên tục cho đến ngày nay; Sư đoàn luôn đóng vai trò quan trọng, trong vành đai phòng thủ của Moscow suốt 75 năm qua. Vũ khí chủ lực của Sư đoàn xe tăng cận vệ số 4 là số xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M, với số lượng tới 300 chiếc. Nếu so với các sư đoàn bộ binh cơ giới, Sư đoàn xe tăng Cận vệ số 4 được trang bị tốt hơn hẳn, do được trang bị loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Nga hiện nay. Về quân số, Sư đoàn xe tăng cận vệ số 4 biên chế khoảng 12.000 quân; ngoài xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M, Sư đoàn còn được trang bị các phương tiện bọc thép đi cùng như xe chiến đấu bộ binh BMP-2/3. Về hỏa lực pháo binh, Sư đoàn được trang bị pháo tự hành 2S3 Akatsiya, 2S19 Msta và pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Sputnik, Wikipedia).

