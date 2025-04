Loài đại bàng đáng sợ nhất hành tinh, chuyên săn chim khổng lồ

1. Là loài đại bàng lớn nhất từng được ghi nhận. Với sải cánh có thể dài tới 3 mét và cân nặng lên đến 18 kg, đại bàng Haast vượt xa mọi loài đại bàng hiện đại về kích thước. Ảnh: Pinterest. 2. Có thể săn chim Moa – loài chim không biết bay nặng hơn 200 kg. Chim Moa khổng lồ là con mồi chính của đại bàng Haast, cho thấy sức mạnh săn mồi phi thường của loài chim săn mồi này. Ảnh: Pinterest. 3. Có móng vuốt to như móng sư tử. Móng vuốt của đại bàng Haast dài tới 9 cm, đủ sức xé toạc da thịt dày của con mồi chỉ với một cú vồ. Ảnh: Pinterest. 4. Tuy to lớn nhưng có khả năng bay lượn linh hoạt. Nhờ bộ cánh rắn chắc và cơ bắp phát triển, đại bàng Haast có thể bay xuyên rừng rậm và tấn công từ trên cao rất hiệu quả. Ảnh: Pinterest. 5. Chỉ sống tại New Zealand. Loài đại bàng khổng lồ này chỉ sinh sống trên đảo Nam của New Zealand – một ví dụ kinh điển về tiến hóa cô lập trên đảo. Ảnh: Pinterest. 6. Tuyệt chủng do sự biến mất của chim Moa. Khi người Maori đến New Zealand và săn bắt chim Moa đến mức tuyệt chủng, đại bàng Haast cũng mất nguồn thức ăn chính và biến mất theo. Ảnh: Pinterest. 7. Có thể là nguồn cảm hứng cho truyền thuyết về loài chim ăn thịt người. Trong văn hóa người Maori, có những truyền thuyết kể về loài chim khổng lồ săn người – có thể chính là ký ức về đại bàng Haast. Ảnh: Pinterest. 8. Được phục dựng hình ảnh qua công nghệ hiện đại. Ngày nay, nhờ công nghệ mô phỏng và hóa thạch, các nhà khoa học có thể tái hiện diện mạo oai hùng của đại bàng Haast trong các viện bảo tàng và phim tài liệu. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

1. Là loài đại bàng lớn nhất từng được ghi nhận. Với sải cánh có thể dài tới 3 mét và cân nặng lên đến 18 kg, đại bàng Haast vượt xa mọi loài đại bàng hiện đại về kích thước. Ảnh: Pinterest. 2. Có thể săn chim Moa – loài chim không biết bay nặng hơn 200 kg. Chim Moa khổng lồ là con mồi chính của đại bàng Haast , cho thấy sức mạnh săn mồi phi thường của loài chim săn mồi này. Ảnh: Pinterest. 3. Có móng vuốt to như móng sư tử. Móng vuốt của đại bàng Haast dài tới 9 cm, đủ sức xé toạc da thịt dày của con mồi chỉ với một cú vồ. Ảnh: Pinterest. 4. Tuy to lớn nhưng có khả năng bay lượn linh hoạt. Nhờ bộ cánh rắn chắc và cơ bắp phát triển, đại bàng Haast có thể bay xuyên rừng rậm và tấn công từ trên cao rất hiệu quả. Ảnh: Pinterest. 5. Chỉ sống tại New Zealand. Loài đại bàng khổng lồ này chỉ sinh sống trên đảo Nam của New Zealand – một ví dụ kinh điển về tiến hóa cô lập trên đảo. Ảnh: Pinterest. 6. Tuyệt chủng do sự biến mất của chim Moa. Khi người Maori đến New Zealand và săn bắt chim Moa đến mức tuyệt chủng, đại bàng Haast cũng mất nguồn thức ăn chính và biến mất theo. Ảnh: Pinterest. 7. Có thể là nguồn cảm hứng cho truyền thuyết về loài chim ăn thịt người. Trong văn hóa người Maori, có những truyền thuyết kể về loài chim khổng lồ săn người – có thể chính là ký ức về đại bàng Haast. Ảnh: Pinterest. 8. Được phục dựng hình ảnh qua công nghệ hiện đại. Ngày nay, nhờ công nghệ mô phỏng và hóa thạch, các nhà khoa học có thể tái hiện diện mạo oai hùng của đại bàng Haast trong các viện bảo tàng và phim tài liệu. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.