Cá voi sát thủ “thịt” cá voi xanh... chiến thuật săn mồi tàn bạo

Cách đây ít ngày, những người đi ngắm cá voi tại Bremer Canyon, công viên biển ngoài khơi Vịnh Bremer ở miền Tây nước Úc đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến một nhóm hơn 60 con cá voi sát thủ tấn công và giết chết một con cá voi xanh lùn dài 18m. Ảnh: Finn Bjurvoll Hansen. Vụ việc khiến giới khoa học ngạc nhiên bởi quy mô và sự phối hợp cực kỳ chính xác trong cách săn mồi của loài cá voi sát thủ. Sau đây là loạt sự thật thú vị hé lộ phần nào hé lộ chiến thuật săn mồi tàn bạo của loài động vật này. Ảnh: Shutterstock. 1. Chọn mục tiêu yếu nhất để tấn công trước Cá voi sát thủ thường nhắm vào con mồi non hoặc yếu nhất trong đàn để giảm nguy cơ phản công từ những con trưởng thành. Ảnh: Pinterest. 2. Cá voi sát thủ thường chia đội hình để bao vây và cô lập con mồi Chúng sử dụng chiến thuật chia nhóm để ngăn con mồi thoát thân, thường bao vây từ nhiều hướng và buộc mục tiêu đi vào "vùng chết". Ảnh: Pinterest. 3. Biết tận dụng sóng do chính mình tạo ra để hạ gục con mồi Với các loài nằm trên tảng băng như hải cẩu, cá voi sát thủ có thể hợp sức tạo sóng lớn đánh đổ tảng băng, khiến con mồi rơi xuống nước. Ảnh: Pinterest. 4. Có thể truy đuổi con mồi trong nhiều giờ đồng hồ Trong vụ việc cá voi xanh lùn, cuộc tấn công kéo dài suốt 5 giờ, cho thấy sức bền và sự kiên trì phi thường trong việc triệt hạ mục tiêu. Ảnh: Pinterest. 5. Không giết mồi ngay lập tức mà "vờn" con mồi cho kiệt sức Cá voi sát thủ thường tấn công theo lượt, khiến con mồi kiệt sức rồi mới tung đòn kết liễu, giống như cách mèo vờn chuột. Ảnh: Pinterest. 6. Luôn có "người chỉ huy" trong đàn dẫn dắt chiến thuật Một cá thể đầu đàn sẽ ra hiệu bằng âm thanh để phối hợp nhóm, gần như không có sai sót nào trong mỗi đợt tấn công. Ảnh: Pinterest. 7. Không chỉ săn vì đói mà còn vì mục đích huấn luyện Có những lần cá voi sát thủ giết mồi mà không ăn, chỉ để dạy con non hoặc rèn luyện kỹ năng cả nhóm. Ảnh: Pinterest. 8. Dạy chiến thuật săn mồi cho thế hệ sau Cá voi sát thủ truyền dạy kỹ năng săn mồi cho con cháu như một phần quan trọng của văn hóa bộ tộc dưới nước. Ảnh: Pinterest.

