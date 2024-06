Hot girl Xoài Non chuẩn bị cuộc sống hậu ly hôn ra sao?

Cuộc ly hôn giữa Xoài Non và Xemesis trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Từ những nghi vấn ban đầu cho đến khi chính chủ xác nhận chia tay, cuộc sống của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Trước tin đồn về việc nhận 20 tỷ đồng từ Xemesis để đạt thỏa thuận ly hôn được Xoài Non đính chính là không có thật. Hot girl Xoài Non khẳng định mình đã đến với Xemesis như thế nào thì khi ra đi cũng như vậy, không mang theo bất kỳ tài sản nào từ cuộc hôn nhân. Xoài Non đang sống tại một căn chung cư mới tại khu vực Thảo Điền, TPHCM. Cô cho biết đây là nhà thuê vì “chưa đủ điều kiện tài chính để mua nhà riêng”. Mặc dù đã chuyển ra riêng một thời gian, nhưng Xoài Non vẫn đang bận rộn sắp xếp và trang trí không gian sống mới của mình. Xoài Non cũng chia sẻ với người hâm mộ những góc nhỏ trong căn hộ của mình. Là một KOL nổi tiếng và hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, Xoài Non sở hữu một lượng lớn quần áo, giày dép và phụ kiện. Chính vì vậy, nàng hot girl đã dành riêng một khu vực để giày, một phòng thay đồ và trang điểm. Mặc dù không gian sống mới của Xoài Non không rộng rãi như biệt thự trước đây, nhưng cô đã chăm chút từng chi tiết cho tổ ấm mới. Xoài Non cho biết sẽ hoàn thiện mọi thứ và quay cận cảnh không gian sống để chia sẻ với cộng đồng mạng trong thời gian sắp tới. Cuộc sống mới của Xoài Non sau ly hôn với Xemesis không hề dễ dàng, nhưng cô đang dần thích nghi và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Cuộc ly hôn giữa Xoài Non và Xemesis trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Từ những nghi vấn ban đầu cho đến khi chính chủ xác nhận chia tay, cuộc sống của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Trước tin đồn về việc nhận 20 tỷ đồng từ Xemesis để đạt thỏa thuận ly hôn được Xoài Non đính chính là không có thật. Hot girl Xoài Non khẳng định mình đã đến với Xemesis như thế nào thì khi ra đi cũng như vậy, không mang theo bất kỳ tài sản nào từ cuộc hôn nhân. Xoài Non đang sống tại một căn chung cư mới tại khu vực Thảo Điền, TPHCM. Cô cho biết đây là nhà thuê vì “chưa đủ điều kiện tài chính để mua nhà riêng”. Mặc dù đã chuyển ra riêng một thời gian, nhưng Xoài Non vẫn đang bận rộn sắp xếp và trang trí không gian sống mới của mình. Xoài Non cũng chia sẻ với người hâm mộ những góc nhỏ trong căn hộ của mình. Là một KOL nổi tiếng và hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, Xoài Non sở hữu một lượng lớn quần áo, giày dép và phụ kiện. Chính vì vậy, nàng hot girl đã dành riêng một khu vực để giày, một phòng thay đồ và trang điểm. Mặc dù không gian sống mới của Xoài Non không rộng rãi như biệt thự trước đây, nhưng cô đã chăm chút từng chi tiết cho tổ ấm mới. Xoài Non cho biết sẽ hoàn thiện mọi thứ và quay cận cảnh không gian sống để chia sẻ với cộng đồng mạng trong thời gian sắp tới. Cuộc sống mới của Xoài Non sau ly hôn với Xemesis không hề dễ dàng, nhưng cô đang dần thích nghi và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.