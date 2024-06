Netizen đồn đoán bạn thân làm tiểu tam, thái độ Xoài Non thế nào?

Sunna (tên thật là Trần Nhật Anh, sinh năm 2002) và Xoài Non (tên thật là Phạm Trang, sinh năm 2002) là cặp bạn thân nổi tiếng trong giới trẻ Việt. Mới đây, sau khi Xoài Non chính thức thông báo ly hôn, Sunna cũng là cái tên bị fan của cặp đôi réo khá nhiều với đồn đoán là người thứ 3 chen ngang mối quan hệ của bạn thân. Điều này khiến cô nàng vô cùng mệt mỏi vì tin đồn thất thiệt trên trời rơi xuống. Sunna cũng từng chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân:“Ngủ dậy cái thành tiểu tam, trà xanh. Cộng đồng mạng ảo thật đấy”. Cô nàng ngầm xác nhận, tin đồn trở thành “tiểu tam” cướp chồng là sai sự thật. Tin đồn này bắt nguồn từ một đoạn video được nhiều netizen đào lại. Trong video, Sunna cùng vợ chồng Xoài Non – Xemesis đi ăn tại một nhà hàng ở Hà Nội, dân mạng soi được khoảnh khắc Sunna ngồi giữa hai vợ chồng. Vì quán ăn khá ồn, Xemesis phải ghé sát tai Sunna trò chuyện, trong khi đó Xoài Non chỉ tập trung ăn uống mà không để ý quá nhiều. Sunna cũng thường xuất hiện trong các cuộc đi chơi của vợ chồng Xoài Non trước đây. Xoài Non đã phải đăng tâm thư dài để đính chính những hiểu lầm nói trên. Theo đó, Xoài Non bày tỏ vì những tin đồn không chính xác đang lan truyền trên MXH mà khiến cả gia đình Sunna bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, Xoài Non buộc phải lên tiếng để bảo vệ bạn thân và những người xung quanh, hi vọng cộng đồng mạng có thể dừng lại vì ly hôn chỉ là chuyện của 2 người. Về lý do ly hôn, Xoài Non xin phép không chia sẻ thêm: "Lý do mình và anh không bên nhau nữa, tụi mình muốn giữ cho riêng nhau nên sẽ không chia sẻ về vấn đề này." Sunna và Xoài Non đã có 7 năm chơi thân với nhau, luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, công việc, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Sunna rất trân trọng tình bạn này. Người đẹp lai Việt – Mỹ hiện sống tại TP.HCM, Sunna đã có 1 lần đổ vỡ hôn nhân và là mẹ đơn thân. Cô nàng vừa làm mẫu ảnh vừa livestream bán hàng.

