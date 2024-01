Vợ Đoàn Văn Hậu khoe nhan sắc cực đỉnh dù nghi vấn mang bầu

Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu vừa tung ảnh khoe nhan sắc cực đỉnh lên trang cá nhân. Nàng WAG mặc đồ rất đơn giản, kết hợp giữa áo len cổ cao và áo khoác dạ. Nếu để ý, sự kết hợp giữa áo len cổ cao và áo khoác dạ là trang phục mà Doãn Hải My diện khá nhiều kể từ khi Hà Nội vào mùa đông. Dưới bài đăng dân tình đều để lại những bình luận khen ngợi nhan sắc của Hải My, đặc biệt là mái tóc dài mượt mà của cô nàng. Dù đang nghi vấn mang bầu nhưng gương mặt của Doãn Hải My vẫn vô cùng xinh đẹp, không bị phá nét như nhiều mẹ bầu khác. Bên cạnh đó dân mạng còn phát hiện ra một điểm thay đổi của Doãn Hải My. Nhiều người cho rằng kể từ khi lấy chồng Hải My đã thay đổi gu ăn mặc nền nã hơn, khác với vẻ nóng bỏng trước đây. Mới đây người đẹp sinh năm 2001 còn khoe bộ ảnh cận Tết với bộ trang phục lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống. Thiết kế gồm áo vải gấm phối tơ dáng suông, đi cùng quần lụa mềm mại. Trong chuyến đi du lịch Sapa đợt đầu năm 2024, Doãn Hải My cũng kết hợp giữa áo dạ và phần áo len cổ lọ bên trong. Phải thừa nhận rằng, Doãn Hải My vẫn đẹp mọi góc nhìn.

Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu vừa tung ảnh khoe nhan sắc cực đỉnh lên trang cá nhân. Nàng WAG mặc đồ rất đơn giản, kết hợp giữa áo len cổ cao và áo khoác dạ. Nếu để ý, sự kết hợp giữa áo len cổ cao và áo khoác dạ là trang phục mà Doãn Hải My diện khá nhiều kể từ khi Hà Nội vào mùa đông. Dưới bài đăng dân tình đều để lại những bình luận khen ngợi nhan sắc của Hải My, đặc biệt là mái tóc dài mượt mà của cô nàng. Dù đang nghi vấn mang bầu nhưng gương mặt của Doãn Hải My vẫn vô cùng xinh đẹp, không bị phá nét như nhiều mẹ bầu khác. Bên cạnh đó dân mạng còn phát hiện ra một điểm thay đổi của Doãn Hải My. Nhiều người cho rằng kể từ khi lấy chồng Hải My đã thay đổi gu ăn mặc nền nã hơn, khác với vẻ nóng bỏng trước đây. Mới đây người đẹp sinh năm 2001 còn khoe bộ ảnh cận Tết với bộ trang phục lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống. Thiết kế gồm áo vải gấm phối tơ dáng suông, đi cùng quần lụa mềm mại. Trong chuyến đi du lịch Sapa đợt đầu năm 2024, Doãn Hải My cũng kết hợp giữa áo dạ và phần áo len cổ lọ bên trong. Phải thừa nhận rằng, Doãn Hải My vẫn đẹp mọi góc nhìn.