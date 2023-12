Hậu tin đồn mang thai, vợ Đoàn Văn Hậu lộ sắc vóc khác lạ

Trong thời gian qua, đám cưới linh đình của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Kết thúc chuỗi ngày chạy show làm đám cưới hoàng tráng, Hải My và Văn Hậu đã đến Singapore để du lịch và điều trị chấn thương. Giữa tin đồn Doãn Hải My đang mang thai con đầu lòng, nhan sắc của nàng WAGs trong những khung hình "lọt tầm ngắm" của cư dân mạng. Trong một vài khoảnh khắc, vợ Đoàn Văn Hậu để lộ vóc dáng có phần tròn trịa hơn trước. Hải My diện 1 thiết kế đồ màu đen tối giản. Cô dâu tháng 11 cũng trang điểm nhẹ nhàng, nhấn sương sương vào đôi môi và buông xoã mái tóc đen tự nhiên. Trong bức ảnh mới nhất, cô nàng vẫn diện váy body ôm sát cơ thể, khoe vóc dáng mảnh mai và thắt eo vạn người mê. Hậu đám cưới với Văn Hậu, nàng WAG Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp, tràn đầy sức sống, chứng minh phụ nữ chỉ cần lấy đúng người, nụ cười sẽ luôn rạng rỡ. Hải My còn hào hứng khoe bữa tối lãng mạn bên chồng tại một nhà hàng gắn sao Michelin của siêu đầu bếp Gordon Ramsay. Có thể thấy, chuyến xuất ngoại đầu tiên sau đám cưới, Đoàn Văn Hậu không tiếc chi tiền, dành cho bà xã những điều tốt nhất. Chuyến đi này của cặp đôi đã được lên kế hoạch từ trước đám cưới. Bởi Văn Hậu cần sang Singapore khám và điều trị chấn thương. Ảnh: Tổng hợp

