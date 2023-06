Vì sao thời gian kí hợp đồng của Quang Hải bị "delay" 2 tiếng?

Theo thông báo từ fanpage CLB Công an Hà Nội, lễ kí kết hợp đồng với Quang Hải chính thức bắt đầu từ 9h30 sáng ngày 23/6. Tuy nhiên, phải hơn 2 tiếng sau, điều này mới chính thức được diễn ra.

Quang Hải chính thức trở thành người của CLB Công an Hà Nội.

Theo quan sát, từ 9h sáng chiếc xe trở Quang Hải người đại diện cùng bạn gái của anh đã đến “đại bản doanh” của CLB Công an Hà Nội. Tiền vệ sinh năm 1997 sẽ có buổi ra mắt đội bóng ngành công an, với bản hợp đồng có thời hạn 1,5 năm. CLB Công an Hà Nội cũng đã có sự chuẩn bị khá cầu kỳ, tươm tất dành cho Quang Hải.

Ngoài poster giới thiệu Quang Hải được học từ ý tưởng hay của Pathum United đối với Chanathip Songkrasin, CLB Công an Hà Nội cũng thông báo sẽ phát trực tuyến (livestream) trên nền tảng facebook vào lúc 09h30. Dẫu vậy do những trục trặc kỹ thuật, buổi livestream này được thông báo dời sang 11h00 và sau đó là 12h15. Và buổi lễ kí kết hợp đồng chỉ diễn ra vỏn vẹn trong hơn 10 phút đồng hồ.

Quang Hải đặt bút kí vào bản hợp đồng với CLB Công an Hà Nội.

Theo thông báo của CLB Công an Hà Nội, Quang Hải sẽ có mặt trên sân vận động Hàng Đẫy ở trận đấu mà đội bóng mới của anh gặp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào tối 24/6 này. Để sử dụng Quang Hải, CLB Công an Hà Nội cần hoàn thành thủ tục đăng ký thi đấu V.League và Cúp Quốc gia cho tân binh này.

Thời hạn đăng ký cầu thủ tham dự trận đấu vòng 12 V.League là chiều nay (23/6). Nếu CLB Công an Hà Nội kịp thực hiện 2 bước kể trên, Quang Hải mới được ra sân trong trận đấu với Hà Tĩnh vào ngày mai.