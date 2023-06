Trước Quang Hải, cầu thủ nào nhận lương khủng nhất V-League?

Chia tay Ligue 2 (Pháp), Nguyễn Quang Hải trở về Việt Nam hội quân đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days và tuyển thủ gốc Hà Nội được cho đã đạt thỏa thuận ban đầu với CLB Công an Hà Nội để thi đấu ở V-League.

Theo nhiều thông tin nếu như đồng ý gia nhập CLB Công an Hà Nội, Quang Hải có thể nhận mức lương hơn 100 triệu đồng/tháng - một kỷ lục đối với cầu thủ nội thi đấu tại V-League. Thông tin bên lề đồn đoán Quang Hải gia nhập đội bóng ngành Công an theo dạng tự do với mức lương có thể được trả lương lên tới 180 triệu đồng/tháng cùng mức phí lót tay trên 5 tỉ đồng/năm.

Trước Quang Hải, nhiều cái tên khác cũng được đồn đoán nhận lương khủng khi thi đấu tại V-League. Đầu tiên phải kể đến trường hợp của thủ môn Đặng Văn Lâm khi thi đấu cho TopenLand Bình Định. Đội bóng được xem như “ PSG Việt Nam”.

Để có đươc chữ ký của thủ môn Đặng Văn Lâm thì đội bóng đất vỏ phải chấp nhận chi trả mức lương lên đến 17.000 USD/tháng ( tương đương với gần 400 triệu đồng) cho thủ thành số 1 đội tuyển Việt Nam bấy giờ. Đây thực sự là một mức lương khủng của một thủ môn tại V-League, chỉ có những đội bóng nhà giàu mới kham nổi mức lương trên.

Sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Hà Nội FC, Đoàn Văn Hậu đã huyển sang đầu quân cho tân binh V-Legue là CLB Công An Hà Nội vừa mới thăng hạng mùa này. Và mức lương mà Đoàn Văn Hậu được hưởng tại đội bóng mới là khoảng 100 triệu đồng/tháng. Đây là một mức lương khá cao đối với một cầu thủ nội.

Năm 2020, sau khi chấm dứt lương duyên với Hoàng Anh Gia Lai, Công Phượng chuyển sang thi đấu cho CLB TP Hồ Chí Minh. Mức lương mà CLB Tp Hồ Chí Minh phải chi trả cho tiền đạo người Nghệ An trong bản hợp này lên đến 120 triệu đồng/ tháng. Đây thật sự là một mức lương quá khủng đối với một cầu thủ nội. Mặc dù được hưởng mức lương cao, nhưng hầu như Công Phượng chưa đáp ứng được kỳ vọng của đội bóng này, khi anh và các đồng đội phải rất chật vật mới có thể trụ hạng được ở mùa giải năm nay.

Đầu mùa giải 2022/2023, Phan Văn Đức rời Sông Lam Nghệ An để đến với CLB Công An Hà Nội. Hiện mức lương của tiền đạo này tại Công An Hà Nội chưa được công bố. Nhưng chắc chắn một điều là sẽ cao hơn nhiều so với 60 triệu/ tháng mà SLNA trả cho anh.

Đầu năm 2022 trung vệ đội tuyển Việt Nam đã không đạt được thỏa thuận trong hợp đồng với CLB Hà Nội FC nên Đình Trọng quyết định chia tay đội bóng thủ đô và gia cập đại gia mới nổi TopenLand Bình Định sau đó. Cũng như sự chuyên nghiệp của Đình Trọng mà đội bóng đất vỏ sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lót tay lên đến 10,5 tỷ đồng trong vòng 3 năm cho trung vệ này.

Và mức lương của Đình Trọng nhận được tại TopenLand Bình Định cũng được nhiều người quan tâm. Theo một số thông tin, thì trung vệ tuyển thủ này nhận mức lương rất cao, lên đến khoảng 70 triệu đồng/tháng. Cùng với đó là nhiều mức thưởng theo các điều khoản hợp đồng đã ký giữa 2 bên. Có thể nói, đây là một mức lương rất cao đối với một trung vệ tại V-League. Sự đóng góp của Đình Trọng trong mùa giải này được cho là quá xứng đáng “Đồng tiền bác gạo” khi anh giúp Bình Định về vị trí thứ 3 chung cuộc V-League 2022.

Cũng giống như Đình Trọng thì Thành Chung từng có ý định muốn ra đi để tìm bến đổ mới tương lai hơn trong thời gian gần hết hợp đồng vào tháng 9/2022. Và bến đỗ mới được đồn thổi khi đó là CLB TopenLand Bình Định nơi đồng đội cũ cập bến. Cùng với đó là mức lương mà hậu vệ gốc Tuyên Quang này nhận được tại đội bóng mới có thể lên đến 55 triệu đồng/tháng.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tin đồn, bởi vì cầu thủ 25 tuổi này đã đạt được thoải thuận tiếp tục gắn bó với đội bóng thủ đô, anh sẽ nhận được hơn 10 tỷ đồng tiền lót tay cho ba năm hợp đồng kéo dài đến năm 2025. Và đương nhiên là mức lương mới mà Thành Chung được ông chủ trẻ tuổi Đỗ Vinh Quang sẽ hơn nhiều lương cũ, thậm chí hơn mức 55 triệu đồng/tháng mà TopenLand Bình Định muốn trả cho anh khi gia nhập đội bóng đất võ.

Sau khi không đạt được thống nhất các điều khoản gia hạn hợp đồng với CLB SHB Đà Nẵng, thì Hà Đức Chinh đã quyết định đầu quân cho “PSG Việt Nam” và nhận bản hợp đồng 3 năm, kèm với đó là số tiền lót tay 4,8 tỷ đồng đến năm 2025.

Có thể nói đội bóng mà HLV Nguyễn Đức Thắng đang dẫn dắt quá đầy tham vọng phá vỡ thế độc tôn thống trị của Hà Nội T&T tại V-League trong thời gian gần đây. Họ đã bỏ rất nhiều tiền để đầu tư và cái chính là chiêu mộ nhiều gương mặt sáng giá hơn. Tất nhiên tiền đạo Hà Đức Chinh cũng là một tiền đạo tầm cở nên anh nhận mức lương tại đội bóng Trung Bộ này lên đến 45 triệu đồng/tháng.