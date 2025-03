MC Mai Dora ra mắt phim ngắn đúng ngày sinh nhật

Series phim Tiktok “Vì túng quẫn tôi bị lừa làm Tester game nhập vai” do đạo diễn Huân Lê ấn máy với Mai Dora thủ vai nữ chính được khởi động từ cuối tháng 11 năm 2024. Cũng nhân dịp sinh nhật của Mai Dora, dự án này đã lần đầu được ra mắt tại sự kiện của “vợ bé quốc dân”, nơi có sự tham gia các khách mời nổi tiếng và những người hâm mộ may mắn được lựa chọn. Cá nhân nữ chính Mai Dora cũng được nhận xét phù hợp với vai diễn, thể hiện ấn tượng trong tất cả các cảnh quay, tạo nên sự hấp dẫn cho khán giả theo dõi. Bên cạnh việc ra mắt phim ngắn, buổi tiệc sinh nhật của diễn viên Mai Dora cũng đã diễn ra với nhiều hoạt động thú vị và nhiều cảm xúc. Mở đầu là tiết mục “Normal No More” do chính Mai Dora biên đạo và biểu diễn, cho thấy những tài năng của cô nàng không chỉ dừng lại ở diễn xuất, dẫn chương trình,... mà còn lan rộng ra vũ đạo, ca hát. Ngoài tiệc ngọt, khách mời cũng được tham gia nhiều hoạt động thú vị bên lề nhằm hiểu hơn về Mai Dora, về đời sống, sở thích cá nhân và nhiều sở trường của cô nàng. Hành trình hơn 8 năm với sự nghiệp diễn xuất và 5 năm với công việc MC đã cho thấy những giá trị tích cực mà diễn viên tạo ra cho công chúng. Trong buổi tiệc này, khách mời, bạn bè thân thiết và người hâm mộ cũng được tham gia fansign đặc biệt của Mai Dora với nhiều phần quà ý nghĩa đem về. Khép lại sự kiện ông xã Văn Tùng cũng dành cho vợ bé quốc dân một món quà đặc biệt. BLV đã cố ý sắp xếp một phần không có trong kịch bản chương trình nhằm gây bất ngờ cho Mai Dora. Mai Dora cũng không ngại chia sẻ trong buổi tiệc, rằng vào đúng 00h cùng ngày, BLV Văn Tùng đã tặng cô nàng một chiếc nhẫn vàng có chạm khắc hình hoa mai - đồng âm với tên của nữ MC.

