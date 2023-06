Bạn gái "hộ tống" Quang Hải kí hợp đồng với CLB Công an Hà Nội

Thông tin Quang Hải trở về Việt Nam thi đấu và trở thành tân binh của CLB Công an Hà Nội thu hút sự chú ý của NHM. Ngay sau khi thông tin bản hợp đồng của Quang Hải được xác nhận trên trang fanpage của CLB Công an Hà Nội, nhiều NHM đã tò mò về thời gian nam cầu thủ này đặt bút kí vào bản hợp đồng với đội bóng tân binh V-League. Sáng 23/6, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có buổi lễ ra mắt và ký hợp đồng tại trụ sở CLB Công an Hà Nội. Sự kiện thu hút sự chú ý của báo chí và được tường thuật trực tiếp trên fanpage của đội bóng. Xuất hiện trong buổi lễ ra mắt và kí hợp đồng với CLB Công an Hà Nội, ngoài vợ chồng người đại diện còn có sự xuất hiện của bạn gái Quang Hải là Chu Thanh Huyền. Sự xuất hiện của Chu Thanh Huyền thu hút sự chú ý của giới truyền thông không kém cạnh gì Quang Hải. Ngày 22/6, đội Công an Hà Nội thông báo: "Nằm trong những bước chuẩn bị cho giai đoạn 2 của V-League 2023 cũng như hướng đến những mục tiêu xa hơn của đội bóng, CLB Công an Hà Nội đã chính thức ký hợp đồng với tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Sau khi phía Pau FC, đội bóng cũ của Quang Hải tại Pháp chính thức đồng thuận để đôi bên chấm dứt hợp đồng sớm trước một năm, CLB Công an Hà Nội đã có những cuộc đàm phán với Quang Hải và người đại diện. Trải qua nhiều lần thương thảo, CLB chính thức đưa ra thông báo: Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ của đội bóng Công an Hà Nội. Cụ thể, Quang Hải sẽ thi đấu trong màu áo đội bóng ngành Công an theo bản hợp đồng kéo dài 1,5 năm. Quang Hải rất tự hào được khoác áo CLB Công an Hà Nội, một trong những đội bóng giàu tham vọng nhất V-League mùa này". Trích bài viết trên fanpage của CLB Công an Hà Nội. Số áo của Quang Hải cũng được trưng bày tại showroom CLB Công an Hà Nội trong ngày ra mắt của tiền vệ đội tuyển Việt Nam.

