Than trời vì làm ít tiêu nhiều, mẹ 2 con bị chị em tuýt còi

Chuyện chi tiêu trong gia đình luôn khiến các chị em đau đầu bởi bao nhiêu cũng hết. Mới đây, lại một mẹ trẻ lên khoe bảng chi tiêu trong tháng 5 hết hơn 20 triệu và than trời vì "lạm phát". Cụ thể, facebook có tên Đ.N.H cho biết: "Lạm phát quá rồi các mom ơi. Đầu tháng chồng đưa hết lương 20 triệu thì chưa hết tháng vợ tiêu hết hơn 20 rồi. Giờ sao, giờ sao? Hu hu. Đau lòng chết mất nhưng toàn khoản không tiêu không được. Con thì nhỏ, sữa với bỉm nhiều, tiền ăn hàng ngày cũng phải đảm bảo. Em toàn phải xin thêm tiền mẹ đẻ các chị ơi. Làm sao tiết kiệm được giờ?"



(Ảnh chụp màn hình) Nếu chỉ nghe chia sẻ này của người vợ có lẽ hội chị em cũng thấy muôn phần cảm thông. Tuy nhiên, họ chỉ lướt xuống dưới xem cô vợ trẻ này hoạch toán chi tiêu ra sao trong tháng vừa rồi thì mới té ngửa. Có rất nhiều khoản Đ.N.H chi mạnh không cần thiết. Hội chị em hốt hoảng "tuýt còi" chủ thớt:



"Người ta bảo khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, lương 20 triệu vẫn còn không đủ tiêu vì vợ không biết cách chi tiêu đó."

"Ôi giời, 2 đứa con thì 2 đứa, 8 triệu bỉm sữa thì chết. Định cho con mặc bỉm cả ngày, uống sữa thần thánh gì vậy?"

"Tiền ăn không lẽ sống cùng bố mẹ mà phải lo toàn bộ à? Bố mẹ cũng đã để 2 vợ chồng đóng hết tiền điện nước rồi mà?"

"Mình hỏi chút, nhà mom này sống ở quê hay phố mà tiền ăn tốn vậy? Nhà mình 4 người lớn ăn tháng khoảng 3 triệu, mình ở quê. Thêm khoảng 500 – 700k mua hoa quả, thực phẩm bổ dưỡng cho con 2 tuổi ăn dặm nữa. Nếu ở phố mình cũng không rành lắm, nhưng không lẽ bố mẹ chồng không đưa thêm đồng nào à? Thế này thì khác gì 2 vợ chồng nuôi ông bà?"

"Bật điều hòa nhiều đây mà thì mới hết ngần ấy tiền. Con bé, em hạn chế bật điều hòa thôi, nó dễ bị khô mũi đó."

"Khiếp, con mấy tuổi mà 1 tháng mua hết 1 triệu tiền quần áo? Trẻ con thì có thể mặc lại được đồ vì chúng nó lớn nhanh lắm. Còn thi thoảng mới mua 1 – 2 bộ thôi, mua cả triệu bảo sao chả lạm phát."

"Chị thấy em tiêu cái gì cũng tốn. Thứ nhất, tiền ăn chị không rõ gia đình em sống ở đâu nhưng 4 người lớn ăn mà 6 triệu là khá nhiều. Hơn nữa, vô lý là bố mẹ chồng sống chung mà không mua bao giờ, không góp thêm gì à? Thứ hai, tiền bỉm sữa cho con em nên hạn chế bớt. Nếu điều kiện mình không cho phép thì dùng sữa nội, bớt tiền đi. Rồi bỉm thì nên đóng khi ngủ, ban ngày cho con chơi ở nhà hạn chế thôi, vừa tiết kiệm mà vừa khiến con đỡ khó chịu. Thứ ba, mỹ phẫm của mẹ ừ thì cần, nhưng em cũng cần cân nhắc thu chi trong gia đình mình nữa. Thứ tư, quần áo cho con thật cần thì hãy mua vì chúng sẽ lớn nhanh như thổi vậy. Góp ý như thế, em hãy tự xem xét lại cách chi tiêu chứ làm 10 tiêu 11 thì không ổn đâu."

"Ôi giời, chắc tiểu thư được bố mẹ nuông chiều quen rồi nên chi mạnh tay. Mà hết có mẹ đẻ lo cho thì chả tiêu thế được."

"Ha ha, tóm lại là thiếu tiền xin mẹ đẻ, chắc mẹ đẻ giàu. Thế thì chủ thớt cứ vô tư đi, tiêu nữa cũng được."

"Ủa thế mới sinh à hay trong chế độ thai sản mà không đi làm, không có lương của mom vậy?"

Tuy nhiên, trao đổi thêm ở phần bình luận, mẹ trẻ này cũng cho biết mình vừa sinh được 2 tháng. Con đầu mới 15 tháng tuổi. Chính vì sinh quá dày nên mẹ trẻ này nằm nhà "ăn bám" chồng gần 2 năm rồi. Mọi chi tiêu trong gia đình một tay chồng lo, bố mẹ chồng làm nông nên cũng không có tiền, 2 vợ chồng lo toan mọi thứ. Đặc biệt, trước khoản tiền bỉm sữa tốn kém như vậy, mẹ trẻ Đ.N.H cũng đưa ra lời giải thích: "Không biết các chị nuôi con sao chứ các bạn cùng lứa với em, ở quê em toàn dùng sữa ngoại của Nhật, của Đức, của Hàn tùy thời điểm phát triển của con. Em dù túng vẫn để con bằng bạn bằng bè, lỡ mai này nó kém thông minh hơn mình đỡ ân hận. Còn em sinh cả 2 đứa đều ít sữa, chẳng đủ con tráng miệng."

Dù thế, hội chị em còn mắng nhiều hơn vì quan điểm lệch lạc này của mẹ trẻ Đ.N.H.

"Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nhà không có mà cứ cố đú theo người ta bảo sao lại chả thiếu trước, hụt sau. Đó là mọi người góp ý như thế, còn tiêu sao cũng chẳng ai can thiệp được. Nhưng để tới lúc con ốm, con đau mà không có đồng nào phòng thân thì xem mom còn dám lớn tiếng như thế không."

Hiện tại, bài đăng này vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý của dân mạng.