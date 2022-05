Thả dáng nuột nà sau tăng cân, Âu Hà My được khen hết lời

Âu Hà My sinh năm 1994. Hiện tại cô đang là giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Người đẹp từng được biết đến với biệt danh "hot girl giám thị" khi hình ảnh xinh đẹp của cô khi đi coi thi được lan truyền trên mạng xã hội. Mới đây nữ giảng viên Âu Hà My gây chú ý khi đăng tải một vài hình ảnh mới khoe vóc dáng nuột nà. Loạt khoảnh khắc diện đầm ôm sát của Âu Hà My làm netizen không ngớt lời khen ngợi. Được biết, Âu Hà My đã tăng 6kg. Một số người bình luận: "Dạo này mũm mĩm lên đúng không, nhưng vẫn xinh lắm", "phụ nữ đẹp nhất khi chẳng thuộc về ai", "dễ thương quá, béo khỏe, béo đẹp, ngày càng xinh",... Dù cân nặng tăng lên nhưng Hà My vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi khi sở hữu làn da trắng mịn màng, gu thời trang gợi cảm. Âu Hà My vẫn giữ thói quen đặc biệt đó chính là theo đuổi phong cách ăn mặc quyến rũ như trước. Có thể sau thời gian trải qua "sóng gió" trong hôn nhân, Âu Hà My đã quay trở lại cuộc sống bình thường, vui vẻ và đầy lạc quan. Trước đó, cư dân mạng rất nhiều lần hỏi thẳng việc cô từng thẩm mỹ vì ngoại hình liên tục thay đổi. Trước nhiều đồn đoán, Âu Hà My lên tiếng phủ nhận cho biết 20 năm qua cô chưa từng động chạm "dao kéo". Khác với hình ảnh nữ giảng viên gợi cảm trước đó, Âu Hà My của hiện tại theo đuổi phong cách quyến rũ, trưởng thành. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

