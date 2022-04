“Thả thính” liên tục, Âu Hà My khiến netizen nghi vấn có tình mới

Hậu ly hôn chồng, Âu Hà My nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài tươi tắn, ngày càng nhuận sắc. Nữ giảng viên cũng rất chăm chút cho ngoại hình của mình, cô thường đăng tải hình ảnh xinh đẹp, gợi cảm lên MXH. Điều đặc biệt là trong những chia sẻ gần đây, nữ giảng viên Âu Hà My liên tục nhắn nhủ lời ngọt ngào đến ai đó khiến netizen hoang mang và cảm thấy tò mò. Một số dòng status "thả thính" được Âu Hà My đăng tải phải kể đến như "Cho em order 1 ly trà không đường không đá... Không yêu ai ngoài anh", "Ảnh này không có cap. Ảnh này chỉ có người anh yêu",...ngay lập tức gây chú ý sau khi đăng tải. Thông qua những dòng trạng thái đó, không ít cư dân mạng đặt ra nghi vấn cô nàng đang có tình mới. Những chia sẻ gần đây của nữ giảng viên như người đang yêu. Tuy nhiên, đây chỉ là đồn đoán từ cư dân mạng, thực hư vẫn cần chính chủ lên tiếng. Vụ ly hôn của nữ giảng viên Âu Hà My và chồng cũ Nguyễn Trọng Hưng là một trong những màn đấu tố ồn ào nhất MXH nửa cuối năm 2020. Nhưng chuyện gì rồi cũng qua, sau những status tranh cãi qua lại, cả cô giáo Âu Hà My lẫn Nguyễn Trọng Hưng đều đang tận hưởng cuộc sống riêng vui vẻ, thoải mái. Thời gian gần đây, Âu Hà My tập trung làm việc và kinh doanh nên sự nghiệp ngày càng ổn định, vững chắc. Nữ giảng viên Âu Hà My sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Sau ly hôn cô nàng được khen ngợi ngày càng nhuận sắc. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

