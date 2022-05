Đăng ảnh mới, nữ giảng viên Âu Hà My bị nghi “dao kéo“

Hậu ly hôn chồng, Âu Hà My nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài tươi tắn, ngày càng nhuận sắc. Trên trang cá nhân, nữ giảng viên Âu Hà My gây chú ý khi chia sẻ ảnh mới về bản thân. Loạt khoảnh này được ghi lại từ kỳ nghỉ dưỡng của cô tại khu du lịch xịn sò ở Đà Nẵng. Ra sân bay, cô giáo hot girl chọn trang phục rộng rãi, kết hợp mặc chân váy xòe, ngắn trên đầu gối trông cực dễ thương. Tuy nhiên những bức ảnh này lại làm netizen hoài nghi Âu Hà My đã can thiệp "dao kéo". Cụ thể, gương mặt cô giáo trông to tròn, baby hơn nhiều. Được biết, gương mặt của Âu Hà My lạ lẫm hơn so với trước là do Hà My tăng cân. Trước đó, chính cô nàng cũng than thở về cặp "má bánh bao" của mình. Ngoài ra việc ăn mặc kết hợp make-up, sử dụng app chụp ảnh quá đà cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến gương mặt Hà My "thay đổi". Chỉ vài hình ảnh check-in tại sân bay cũng đủ khiến Âu Hà My chiếm mọi ánh nhìn. Cô giáo được khen ngày càng trẻ trung, xinh đẹp sau ly hôn. Ngoài nhan sắc trẻ trung, thăng hạng hơn so với trước, công việc của Hà My cũng thuận lợi và gặt hái được nhiều thành công hơn. Từ khi ly hôn Trọng Hưng, Âu Hà My tự tậu thêm được nhà và nhiều tài sản giá trị. Trải quả những đổ vỡ trong tình cảm, Hà My hiện vẫn trọn cuộc sống độc thân vui vẻ. Ngoài những lúc lên giảng đường, cô dành thời gian cho gia đình, tìm niềm vui bên bạn bè và những chuyến du lịch. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

