Sự thật về bé gái lớp 5 viết tâm thư gửi mẹ gây xôn xao mạng

Những ngày qua, dân mạng nghẹn ngào với bức thư bé gái lớp 5 viết tâm thư gửi mẹ đi làm xa. Chủ nhân của bức thư của bé gái lớp 5 gửi mẹ là L.T.K.C, hiện là học sinh tại trường tiểu học trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Trong lá thư gửi mẹ đi làm xa, K.C buồn vì bố mẹ ly hôn, mẹ đi bước nữa, còn bố làm ăn xa nhà. Bản thân K.C phải sống cùng bà nội và lúc nào cũng mong ngóng mẹ đến thăm.

Theo nội dung chia sẻ, K.C viết thư này để gửi cho nhà trường tham dự Cuộc thi UPU lần thứ 49. Tuy nhiên, ngay sau khi gây sốt, nhiều người đã phát hiện ra lá thư này không phải do K.C viết mà được lấy từ bài mẫu.

Bức thư của cô bé lớp 5 gửi mẹ đi làm xa lấy đi nước mắt của dân mạng.