Dân mạng Việt "ngẩng mặt" khi Đà Nẵng lọt top điểm đến hàng đầu thế giới

Nhắc đến Đà Nẵng, ai cũng nghĩ ngay đến cây Cầu Vàng nổi tiếng từng gây bão khắp mặt báo thế giới. Không những vậy, thành phố biển xinh đẹp của Việt Nam còn từng nhiều lần vinh danh trong danh sách điểm đến hàng đầu thế giới. Sao du lịch Đà Nẵng lại được vinh danh nhiều lần là điểm đến hàng đầu thế giới? Bởi thành phố này được trời phú cho thiên nhiên tươi đẹp, nét ẩm thực phong phú, nhiều địa điểm vui chơi thú vị và hệ thống nghỉ dưỡng đẳng cấp. Mới đây nhất, Đà Nẵng của Việt Nam lại tự hào lọt vào danh sách 7 điểm đến hàng đầu trên thế giới hiện nay do trang đánh giá du lịch uy tín TripAdvisor bình chọn. Được vinh danh là điểm đến hàng đầu thế giới, Đà Nẵng đã khiến người dân Việt Nam tự hào. Trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là những người yêu du lịch không ít lời chúc mừng đã được gửi đi và kèm với đó là những bức ảnh chụp khoảnh khắc đẹp ở thành phố duyên hải miền Trung này. TripAdvisor cho biết những địa điểm lọt top trong đó có Đà Nẵng đều là những nơi mà khách du lịch rất yêu thích, chứng kiến mức tăng lớn nhất về đánh giá và xếp hạng hàng đầu trong năm qua Trong danh sách này, TripAdvisor đã đã dành lời khen có cánh cho ẩm nét ẩm thực và địa danh Ngũ Hành Sơn của thành phố biển Cụ thể, TripAdvisor có viết: "Đà Nẵng rất thoải mái và thân thiện. Chuyến tham quan ẩm thực là cách phổ biến để trải nghiệm hương vị địa phương theo đúng nghĩa đen. Sau khi bạn đã no căng với món mì mặn và thức ăn đường phố ngon lành, hãy dạo chơi cho thức ăn được tiêu hoá bằng cách khám phá các hang động đá vôi và hang động Phật giáo của Ngũ Hành Sơn." Đây không phải là lần đầu tiên cái tên Đà Nẵng được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới. Năm 2019, tờ báo nổi tiếng The New York Times công bố danh sách 52 điểm đến hot nhất trong năm, và thành phố Đà Nẵng đã chính thức vượt mặt nhiều địa danh nổi tiếng khác trên thế giới để đứng ở vị trí thứ 15. Đầu năm 2020, Đà Nẵng cũng vinh dự được Google xếp hạng nhất về "Top điểm đến năm 2020". Trước đó, tháng 6/2019, Forbes điền tên Đà Nẵng vào danh sách "Thành phố đẹp và có mức chi tiêu hợp lý nhất cho người nước ngoài". Clip Chợ Cồn Đà Nẵng - ĂN NO NÊ |Du lịch Đà Nẵng #1 - Nguồn: Youtube

