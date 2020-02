Từng bị kẻ điên tình thiêu sống, người mẫu trẻ hồi sinh đầy nỗ lực

Mới đây, trên weibo bất ngờ xôn xao bộ ảnh của Châu Nham với tên gọi: Những điều tốt đẹp không bao giờ chết. Được biết, bộ ảnh này được thực hiện vào giữa năm 2017, 5 năm sau ngày kinh hoàng mà cô bị bạn cùng lớp thiêu sống do từ chối tình yêu. Châu Nham sinh năm 1996 tại Hợp Phì, Trung Quốc. 16 tuổi, cũng như bao cô gái trẻ, Châu Nham có biết bao ước mơ và hoài bão. Khi ấy, với vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng, cô người mẫu trẻ Châu Nham đang từng bước thực hiện ước mơ bước chân vào showbiz. Không chỉ sở hữu giọng hát hay cùng ngoại hình xinh xắn, Châu Nham còn biết chơi nhiều nhạc cụ nên cô gái Trung Quốc được biết bao chàng trai theo đuổi. Trong số những người chạy theo Châu Nham có Đào Nhữ Khôn, một cậu thiếu gia nhà giàu ngỗ ngược. Cậu ta công khai theo đuổi nữ người mẫu trẻ tuổi teen nhưng cô luôn thể hiện sự từ chối. Đáp lại sự từ chối của Châu Nham là sự cuồng nộ bệnh hoạn của Nhữ Khôn. Hắn bám theo cô ở khắp nơi khiến cuối cùng gia đình phải chuyển trường cho nữ người mẫu trẻ 9X này. Sau 2 lần bị Châu Nham từ chối, Đào Nhữ Khôn điên cuồng muốn trả thù. Ngày 17/9/2011 có lẽ là ngày khó quên nhất trong cuộc đời nữ sinh Trung Quốc. Tức giận vì bị từ chối, gã công tử nhà giàu đã xách can dầu hỏa tới nhà cô gái và thiêu sống cô. Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến Châu Nham bỏng 28%, nhiều nơi trên cơ thể bỏng cấp độ 3, tay chân bị tổn thương nghiêm trọng. Sự tàn độc của gã công tử nhà giàu đã cướp đi mọi giấc mơ của cô nữ sinh 16 tuổi. Để có được như hình hài như ngày nay Châu Nham đã trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật để cấy ghép da và trị liệu. Nhưng có lẽ nỗi đau về thể xác không khủng khiếp bằng nỗi đau tinh thần mà cô gái trẻ phải chịu đựng trong suốt thời gian dài. 5 năm qua đi, Châu Nham nỗ lực làm lại cuộc đời trong sự động viên của gia đình và bạn bè. Đó cũng là lý do cô gái Trung Quốc thực hiện bộ ảnh sau 5 năm kinh hoàng ấy. Ở tuổi 24, khi những vết sẹo trên cơ thể của cô gái vẫn khiến cô đau đớn nhớ về ngày kinh hoàng ấy nhưng sự kiên cường và nỗ lực không bao giờ mất đi. Cô người mẫu trẻ từng bước làm lại cuộc đời mình sau những nỗi đau. Trên weibo của Châu Nham, người ta thấy cô gái trẻ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mới của mình với nụ cười thật xinh đẹp. Hiện tại, cô gái 9X Trung Quốc đang tập lại nhạc cụ để tiếp tục theo đuổi những giấc mơ của mình. Clip Nữ người mẫu Trung Quốc gây chú ý trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 - Nguồn: Youtube

