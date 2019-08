Sau nửa năm, dân mạng ngỡ ngàng với vẻ ngọt ngào của “vợ ba” Trà My

Nguyễn Phương Trà My (2004, TPHCM) được nhiều người biết tới khi thủ vai chính trong "Người vợ ba" với phân cảnh nóng khi mới 13 tuổi. Việc đóng cảnh nóng ở tuổi 13 khiến Trà My và ê-kip làm phim "vợ ba" bị chỉ trích gay gắt. Nhà sản xuất phim phải xin rút tác phẩm khỏi tất cả các rạp chiếu. Dù vậy, với "Người vợ ba", tên tuổi của Trà My được nổi tiếng và nhiều người quan tâm chú ý. Nửa năm sau bộ phim "vợ ba", Trà My chưa nhận thêm vai diễn nào. Tuy nhiên, cô bạn liên tục nhận được những lời mời tham gia sự kiện bên cạnh các tên tuổi có tiếng của showbiz Việt. Trà My gây sốt CĐM với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào và trong trẻo. Trên trang cá nhân, Trà My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trẻ trung. Phần đông dân mạng khen ngợi cô gái 15 tuổi có thần thái tự nhiên đúng độ trăng rằm. "Xinh kiểu mộc mạc, không giống các hot girl bây giờ", "Bạn này cười vừa xinh vừa tươi ấy" là những bình luận của CĐM về nhan sắc của Trà My.

