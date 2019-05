Nữ sinh đang gây xôn xao MXH vì 13 tuổi đã đóng "cảnh nóng" là ai?

Mới đây, đoạn trailer phim Người vợ ba đã được đăng tải, ngay sau đó CĐM đã chú ý ngay tới nhân vật người vợ thứ 3 trong phim do Nguyễn Phương Trà My - nữ diễn viên thủ vai từ khi 13 tuổi. Khi khởi quay Người vợ ba, Trà My mới chỉ 13 tuổi. Cô bé đã vượt qua hơn 900 ứng viên trên cả nước để giành được vai diễn này. Điều đáng nói là trong phim này, có rất nhiều cảnh nóng khiến người xem phải giật mình. Việc để diễn viên 13 tuổi đóng cảnh nóng trong bộ phim "Người vợ ba" đã mang đến rất nhiều bàn luận xôn xao từ CĐM. Đa phần dân mạng đều cho rằng, việc này sẽ ảnh hưởng không tốt giới trẻ nhưng số khác lại cảm thấy thích thú khi Trà My diễn quá đạt trong phân cảnh của mình. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Nguyễn Phương Trà My từng được xem là 1 trong số những gương mặt "tài không đợi tuổi" của màn ảnh Việt. Trước Người vợ ba, nữ diễn viên 13 tuổi này đã gây ấn tượng khi đảm nhiệm vai chính trong phim Dòng sông thương nhớ. Sau đó, Trà My tiếp tục được giao cho 1 vai nhỏ trong bộ phim Mỹ nhân Sài thành. Song, phải đến khi đảm nhiệm vai chính trong Người vợ ba với rất nhiều phân cảnh nặng cả về tâm lý lẫn trải nghiệm cuộc sống, Nguyễn Phương Trà My mới gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Bộ phim do Trà My thủ vai chính đã được công chiếu ở 23 quốc gia khác nhau và thu về 9 giải thưởng lớn. Khán giả ở những quốc gia này dành khá nhiều lời khen ngợi cho vai diễn của Trà My. Ngoài đời, tuy mới 15 tuổi nhưng Trà My sở hữu ngoại hình bắt mắt, thu hút không hề thua kém những mỹ nhân tuổi đôi mươi. Theo chia sẻ của chị Võ My Na - mẹ ruột Nguyễn Phương Trà My, nữ diễn viên 15 tuổi có tính cách mạnh mẽ, trầm tĩnh hơn so với độ tuổi. Ba mẹ ly hôn từ khi Trà My còn ít tuổi nên cô bé rất hiểu chuyện và thương mẹ. Trước những ồn ào có thể xảy ra khi đảm nhiệm vai nữ chính có nhiều cảnh nóng trong Người vợ ba, Trà My cho hay cô đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Ngoài ra, nữ diễn viên 15 tuổi cũng khẳng định phim không hề dung tục hay "đáng sợ" như khán giả nghĩ.

