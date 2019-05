CĐM phát sốt với 3 mỹ nhân Việt 10X “tài không đợi tuổi“

Sinh năm 2000, Kaity Nguyễn mang trong mình hai dòng máu Việt – Mỹ. Cô sở hữu gương mặt lai Tây rất xinh xắn cùng đôi mắt to tròn đáng yêu. Năm 2016, cô nàng này bắt đầu được biết đến khi video hát nhép 15 giây ca khúc Destiny (Hồ Ngọc Hà). 1 năm sau, mỹ nhân 10X này lại tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng khi xuất hiện trong bộ phim Em chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Được ưu ái với khá nhiều đất diễn, Kaity Nguyễn đã chứng tỏ được khả năng và bản lĩnh của mình khi hoàn thành tốt vai diễn. Em chưa 18 được coi như một bước ngoặc lớn trên con đường sự nghiệp của Kaity Nguyễn khi bộ phim này hiện đang là tác phẩm có doanh thu cao nhất màn ảnh Việt. Nhờ lối diễn xuất tự nhiên, chân thật, nữ diễn viên đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Linh Đan tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20. Vừa qua, Kaity Nguyễn đã trở lại màn ảnh trong vai diễn điện ảnh thứ 2 xuất hiện cùng vua phòng vé Thái Hòa trong phim Hồn Papa da con gái. Đã từ lâu, Lâm Thanh Mỹ được đánh giá là một gương mặt sáng giá của nền điện ảnh Việt Nam. Từ lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng qua vai em bé bị ma nhập trong Đoạt hồn cho đến bé Mận trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh..... Sau hàng loạt vai diễn ấn tượng, hot girl 10X này ngay lập tức nổi tiếng và giới chuyên môn bởi gương mặt điện ảnh và khả năng diễn xuất tự nhiên. Dù chỉ mới 13 tuổi nhưng Lâm Thanh Mỹ đã sớm bộc lộ khí chất và nét đẹp tuổi mới lớn rất thu hút của mình. Đôi mắt sâu nhiều tâm sự chính là lợi thế giúp cô thể hiện khả năng diễn xuất mượt mà trong mỗi tác phẩm mình tham gia. Sắp tới đây, Lâm Thanh Mỹ sẽ tái ngộ khán giả với vai diễn mới trong Tình đầu thơ ngây - một hình ảnh đánh dấu sự chuyển mình của Thanh Mỹ, từ một cô bé ngây thơ, trong sáng sang một cô thiếu nữ mới lớn trong những câu chuyện ngọt ngào tuổi học trò. Nguyễn Phương Trà My được coi là gương mặt tiềm năng trong thế hệ mới của điện ảnh Việt. Năm 2014, cô từng đóng chính trong Dòng sông thương nhớ - phim truyền hình tái hiện cuộc sống nông thôn miền Tây. Sau đó, nữ diễn viên sinh năm 2004 cũng từng có một vai phụ trong Mỹ nhân Sài Gòn. Năm 2018, Nguyễn Phương Trà My có vai chính nặng ký trong Người vợ ba - phim nghệ thuật của đạo diễn Nguyễn Phương Anh. Phim xoay quanh cuộc sống của một cô gái trẻ khi làm vợ lẽ cho một người đàn ông lớn tuổi thế kỷ 19. Tác phẩm điện ảnh Người vợ ba do mỹ nhân Việt 10X - Trà My đã đoạt giải NETPAC ở Liên hoan phim Toronto (Canada), Phim xuất sắc trong hạng mục tác phẩm quốc tế ở LHP Kolkata International (Ấn Độ), TVE-Another Look tại Liên hoan phim San Sebastian (Tây Ban Nha).

