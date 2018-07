Những sai lầm dễ khiến bạn mất nhiệt huyết vì sự cô đơn

1. Chọn lầm người: Chúng ta ai cũng muốn sống gấp và xúc tiến nhanh chóng các mối quan hệ. Đó là bởi ta sợ cô đơn. Chúng ta luôn cố thay đổi tình hình càng nhanh càng tốt, có những quyết định làm ảnh hưởng tới tương lai.

Không nhiều người hiểu rằng cô đơn thực ra cũng hữu ích.

Đừng vội vã trong những quyết định ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Lối sống gấp khiến bạn mệt mỏi. Hãy tự tin và dũng cảm hơn, hãy phân tích những chuyện đã xảy ra. Trong lúc này, bạn nên ở một mình một thời gian để nhìn nhận bản thân rõ hơn.

Khi một mình, chúng ta trưởng thành hơn và nhận ra điều gì là quan trọng, điều gì mới là thứ mình muốn, và học cách sống hoà hợp với chính bản thân mình.

Mọi thứ đều có 2 mặt, cô đơn cũng vậy. Bạn chỉ cần nhận ra mình cần bao nhiêu thời gian để nó không khiến bạn trầm cảm. Sự cô đơn không nên gây ra khó chịu cho bạn chút nào.

2. Không biểu lộ cảm xúc: Nếu phải vượt qua quá nhiều khó khăn trong cuộc sống, chúng ta dễ thu mình lại. Khi gặp người lạ, chúng ta cố gắng không nói những điều không phải, chúng ta sợ khi thể hiện rằng những người bạn thân quan trọng với ta thế nào.

Có những người nghĩ rằng biểu lộ cảm xúc là dấu hiệu của sự yếu đuối. Thực tế là họ tự đánh mất những khoảnh khắc đẹp trong đời.

Mở trái tim mình có nghĩa là ta trở nên dễ tổn thương hơn. Nhưng điều đó cũng không phải quá tệ. Khi một người dễ tổn thương, họ cần sự quan tâm của người khác. Mỗi phút giây thể hiện tình cảm và sự quan tâm của mình đều rất tuyệt.

Đừng sợ mở lòng ra với mọi người. Tình yêu cần sự dũng cảm.

3. Không thể quên và tha thứ: Có những chuyện trong đời mà ta không muốn nhớ lại: một sự khủng hoảng, một sự phản bội, hay những lời xúc phạm. Ai cũng phải đối mặt với những thử thách này. Đừng để những chuyện tồi tệ làm ảnh hưởng đến chính bạn.

Khi bạn tiếp tục mang theo quá khứ bên mình, bạn sẽ càng trở nên nặng nề. Đây chính là hành động tự huỷ hoại bản thân.

Chúng ta bỏ lỡ cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp chỉ vì nghĩ rằng ta không xứng đáng. Chúng ta đánh mất tình yêu vì nghĩ rằng ta chưa đủ tốt. Những cảm xúc tổn thương làm huỷ hoại cuộc sống của chúng ta.

Để tránh cái vòng luẩn quẩn này, hãy rũ bỏ sự oán giận và đau buồn. Hãy ngừng phàn nàn và thấy thương thân mình. Hãy bỏ quá khứ lại, và nhớ rằng bạn làm chủ số phận mình.





4. So sánh mình với người khác: Điều này có ảnh hưởng không tốt vì chúng ta đang so sánh nhược điểm của mình với lợi thế của người khác. Chúng ta không đạt được gì từ sự so sánh đó cả, ngược lại, còn làm ta cảm thấy mình bất hạnh. Mỗi người là một cá thể, không nên so sánh.

Hãy tập trung vào những thành tựu của chính mình. Bạn có những trải nghiệm và quan điểm riêng. Bạn có thể làm tốt mọi thứ.

Hãy luôn nhớ rằng không ai hoàn hảo. Ai cũng có vấn đề. Bạn không thể đạt thành tựu nếukhông nỗ lực vượt qua những thử thách. Khi bạn so sánh một ai đó tốt hơn mình, hãy nhớ rằng người đó đã trải qua rất nhiều khó khăn để trở nên tốt hơn.

Hãy tìm đến những người khiến bạn có động lực phấn đấu. Nhưng bạn cũng đừng so sánh bản thân với họ. Hãy quan tâm đến cuộc đời của họ, đọc về họ để lấy cảm hứng cho mình. Tốt nhất là hãy so sánh mình với chính mình, để luôn làm mình trở nên tốt hơn trước.