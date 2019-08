Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Coutinho tới PSG để Neymar về Barca

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, Pogba sẽ gia nhập Real Madrid bất chấp thị trường chuyển nhượng ở Premier League đã đóng cửa và MU không thể mua được người thay thế. Chuyển nhượng bóng đá từ Marca, để mở đường cho Neymar về Barca, CLB chủ sân Nou Camp buộc lòng bán đi Coutinho. Và ngày 13/8, nhiều thông tin cho rằng, luật sư của ngôi sao số 7 cũng đáp chuyến bay đến Pháp để đàm phán cùng PSG.Chuyển nhượng cầu thủ từ Manchester Evening News, "siêu cò" Jorge Mendes mới đây đã ra mặt để giúp đỡ MU để đa Bruno Fernandes của Sporting Lisbon về sân Old Tranfford. Trên trang chủ của mình, Chelsea chính thức xác nhận bán đứt trung vệ Kenneth Omeruo cho CD Leganes với mức phí 4.6 triệu bảng. Mùa giải 2018/19 vừa qua, tuyển thủ Nigeria đã thi đấu trong màu áo đội bóng La Liga theo dạng cho mượn. Manchester City chính thức nhận án phạt từ FIFA sau do vi phạm các vấn đề liên quan tới chuyển nhượng cầu thủ không hợp pháp. Các báo Tây Ban Nha và Gazzetta dello Sport của Ý đều đăng tin việc Valencia sẽ cố gắng thuyết phục AC Milan nhả Andre Silva. Nếu có thể kích hoạt thành công thương vụ nói trên, một hiệu ứng domino sẽ được xảy ra. Lúc này, AC Milan sẽ dùng tiền bán Andre Silva mua Angel Correa từ Atletico Madrid. Không gia hạn hợp đồng với Jiangsu Suning, trung vệ 33 tuổi Gabriel Paletta lên kế hoạch quay trở về Ý chơi bóng trong những năm tháng cuối cùng. Pereira và Aidan Barlow là 2 cái tên rời MU để tìm đến bến đỗ mới mong thành công hơn bởi cả 2 đều không có cửa cạnh tranh lên đội 1. Mới nhất, CLB Sint-Truidense đã đón về Facundo Colidio, tiền đạo rất chất lượng đến từ CLB Inter Milan dưới dạng cho mượn. Mới đây, CLB AS Monaco đã vui mừng công bố bản hợp đồng thứ 4 trong mùa Hè này, Henry Onyekuru. Ngôi sao chạy cánh trái Nigeria gia nhập từ CLB Everton với giá 13,5 triệu euro. Onyekuru ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng Monaco.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, Pogba sẽ gia nhập Real Madrid bất chấp thị trường chuyển nhượng ở Premier League đã đóng cửa và MU không thể mua được người thay thế. Chuyển nhượng bóng đá từ Marca, để mở đường cho Neymar về Barca, CLB chủ sân Nou Camp buộc lòng bán đi Coutinho. Và ngày 13/8, nhiều thông tin cho rằng, luật sư của ngôi sao số 7 cũng đáp chuyến bay đến Pháp để đàm phán cùng PSG. Chuyển nhượng cầu thủ từ Manchester Evening News, "siêu cò" Jorge Mendes mới đây đã ra mặt để giúp đỡ MU để đa Bruno Fernandes của Sporting Lisbon về sân Old Tranfford. Trên trang chủ của mình, Chelsea chính thức xác nhận bán đứt trung vệ Kenneth Omeruo cho CD Leganes với mức phí 4.6 triệu bảng. Mùa giải 2018/19 vừa qua, tuyển thủ Nigeria đã thi đấu trong màu áo đội bóng La Liga theo dạng cho mượn. Manchester City chính thức nhận án phạt từ FIFA sau do vi phạm các vấn đề liên quan tới chuyển nhượng cầu thủ không hợp pháp. Các báo Tây Ban Nha và Gazzetta dello Sport của Ý đều đăng tin việc Valencia sẽ cố gắng thuyết phục AC Milan nhả Andre Silva. Nếu có thể kích hoạt thành công thương vụ nói trên, một hiệu ứng domino sẽ được xảy ra. Lúc này, AC Milan sẽ dùng tiền bán Andre Silva mua Angel Correa từ Atletico Madrid. Không gia hạn hợp đồng với Jiangsu Suning, trung vệ 33 tuổi Gabriel Paletta lên kế hoạch quay trở về Ý chơi bóng trong những năm tháng cuối cùng. Pereira và Aidan Barlow là 2 cái tên rời MU để tìm đến bến đỗ mới mong thành công hơn bởi cả 2 đều không có cửa cạnh tranh lên đội 1. Mới nhất, CLB Sint-Truidense đã đón về Facundo Colidio, tiền đạo rất chất lượng đến từ CLB Inter Milan dưới dạng cho mượn. Mới đây, CLB AS Monaco đã vui mừng công bố bản hợp đồng thứ 4 trong mùa Hè này, Henry Onyekuru. Ngôi sao chạy cánh trái Nigeria gia nhập từ CLB Everton với giá 13,5 triệu euro. Onyekuru ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng Monaco.