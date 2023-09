Nhan sắc của "nữ thần bắn cung" lại khiến dân mạng thổn thức

Mới đây, trên Koreaboo chia sẻ đoạn clip Tzuyu gây chú ý bằng màn bắn cung trong một sự kiện âm nhạc bỗng trở thành chủ đề hot trên MXH. Dưới phần bình luận, người hâm mộ cũng nhanh chóng đăng tải lại loạt khoảnh khắc bắn cung đẹp như mơ của Tzuyu. "Nhìn ánh mắt bạn ấy kìa, lạnh lùng mà đầy bản lĩnh", "Đẹp không thể tưởng tượng nổi", "Mình đã bị hớp hồn ngay từ lần đầu thấy hình ảnh ấy",... là những lời khen của netizen dành cho nữ thần tượng sinh năm 1999. Trước đó, tại Olympic Tokyo 2020, hình ảnh của Tzuyu được chia sẻ "rần rần" trên Twitter của Brazil sau khi một fandom của TWICE nói đùa rằng cô đang đại diện Đài Loan tham gia Thế vận hội. Tuy nhiên, cộng đồng fan của TWICE đã lên tiếng giải thích: "Tzuyu là một thần tượng chứ không phải một vận động viên" để tránh gây hiểu lầm. Tzuyu được người hâm mộ nhận định là sinh ra để nổi tiếng vì sở hữu gương mặt đẹp, ngoại hình bắt mắt. Năm 2019, Tzuyu vượt mặt nhiều mỹ nhân đình đám để giành danh hiệu "Gương mặt đẹp nhất thế giới" do TC Candler bình chọn. Trước đó, Tzuyu đã liên tục góp mặt trong top 100 khuôn mặt đẹp nhất thế giới và từng giành vị trí thứ 2 và thứ 3. Không chỉ sở hữu gương mặt, Tzuyu còn có vóc dáng cân đối, cùng chiều cao 1m72. Tuy nhiên, cũng từng có thời điểm, cô xuất hiện với ngoại hình không quá hoàn hảo. Phần thân dưới của Tzuyu không quá mảnh mai, đặc biệt là khi cô diện quần jean hoặc đồ ôm sát thì khuyết điểm này càng lộ ra rõ hơn. Để cải thiện body, Tzuyu dành thời gian khoảng 30 phút mỗi ngày để đi bộ nhanh trên máy. Ngoài ra, cô cũng luôn giữ tư thế thẳng lưng nhằm duy trì vòng eo thon nhỏ, đồng thời hạn chế tổn thương lưng và cột sống.

