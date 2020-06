Hot girl xứ Hàn đốn tim dân tình bằng đường cong cực nuột

Tzuyu thuộc nhóm nhạc Hàn Quốc TWICE, cô nàng nổi danh với nhan sắc cực phẩm của mình ở ngay những ngày đầu tiên ra mắt giới showbiz Hàn. Sau hơn 4 năm ra mắt, Tzuyu đã xuất sắc vượt qua hàng loạt mỹ nhân đình đám quốc tế để chễm chệ trên ngôi quán quân của top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2019 do TC Candler bình chọn. Netizen xứ Hàn đã gọi Tzuyu là "mỹ nhân đẹp nhất thế giới". Bởi cô nàng có nét đẹp “thần thánh”. Tzuyu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông xứ Hàn vì quá xinh đẹp, gương mặt thanh thoát và đường nét cuốn hút trên khuôn mặt chính là thế mạnh của cô nàng. Nhắc đến những mỹ nhân Hàn Quốc sở hữu body săn chắc với "cơ bụng số 11" thì không thể thiếu tên Tzuyu. Nhờ những thói quen tốt trong cuộc sống hàng ngày và cơ chế tập luyện nghiêm khắc nên idol Kpop này sở hữu vòng 2 không có chút mỡ thừa nào. Em út của TWICE cũng sở hữu một khuôn mặt thanh tú với từng đường nét vô cùng hoàn hảo nên cô nàng được giới thẩm mỹ hết lời khen ngợi. Tzuyu cũng là một trong những thành viên sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhóm nhạc TWICE. Cô nàng gây ấn tượng với chiều cao nổi bật cùng khuôn mặt xinh đẹp và body cân đối. Với thân hình đẹp, body săn chắc nên Tzuyu không ngần ngại khoác lên mình những bộ váy hở vai trần. Dù xuất hiện trong ảnh tạp chí, trên sân khấu hay những bức hình chụp vội thì Tzuyu vẫn cứ luôn luôn xinh đẹp hết phần thiên hạ. Đôi mắt hút hồn của idol Hàn Quốc này luôn là điểm thu hút người xem trong mọi bức hình. Ngay cả khi đứng trên sân khấu "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" vẫn không hề ngần ngại khoe đường cong cơ thể của mình. Nhan sắc hoàn hảo của Tzuyu không chỉ được người hâm mộ yêu thích mà ngay cả các đồng nghiệp cũng phải công nhận. Xuất hiện cùng các thành viên khác trên sân khấu, Tzuyu luôn nổi bật hơn cả đàn chị. Mời quý độc giả đón xem video KPOP Male Idols reaction to TWICE Tzuyu beauty - Nguồn: Youtube

Tzuyu thuộc nhóm nhạc Hàn Quốc TWICE, cô nàng nổi danh với nhan sắc cực phẩm của mình ở ngay những ngày đầu tiên ra mắt giới showbiz Hàn. Sau hơn 4 năm ra mắt, Tzuyu đã xuất sắc vượt qua hàng loạt mỹ nhân đình đám quốc tế để chễm chệ trên ngôi quán quân của top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2019 do TC Candler bình chọn. Netizen xứ Hàn đã gọi Tzuyu là " mỹ nhân đẹp nhất thế giới ". Bởi cô nàng có nét đẹp “thần thánh”. Tzuyu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông xứ Hàn vì quá xinh đẹp, gương mặt thanh thoát và đường nét cuốn hút trên khuôn mặt chính là thế mạnh của cô nàng. Nhắc đến những mỹ nhân Hàn Quốc sở hữu body săn chắc với "cơ bụng số 11" thì không thể thiếu tên Tzuyu. Nhờ những thói quen tốt trong cuộc sống hàng ngày và cơ chế tập luyện nghiêm khắc nên idol Kpop này sở hữu vòng 2 không có chút mỡ thừa nào. Em út của TWICE cũng sở hữu một khuôn mặt thanh tú với từng đường nét vô cùng hoàn hảo nên cô nàng được giới thẩm mỹ hết lời khen ngợi. Tzuyu cũng là một trong những thành viên sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhóm nhạc TWICE. Cô nàng gây ấn tượng với chiều cao nổi bật cùng khuôn mặt xinh đẹp và body cân đối. Với thân hình đẹp, body săn chắc nên Tzuyu không ngần ngại khoác lên mình những bộ váy hở vai trần. Dù xuất hiện trong ảnh tạp chí, trên sân khấu hay những bức hình chụp vội thì Tzuyu vẫn cứ luôn luôn xinh đẹp hết phần thiên hạ. Đôi mắt hút hồn của idol Hàn Quốc này luôn là điểm thu hút người xem trong mọi bức hình. Ngay cả khi đứng trên sân khấu "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" vẫn không hề ngần ngại khoe đường cong cơ thể của mình. Nhan sắc hoàn hảo của Tzuyu không chỉ được người hâm mộ yêu thích mà ngay cả các đồng nghiệp cũng phải công nhận. Xuất hiện cùng các thành viên khác trên sân khấu, Tzuyu luôn nổi bật hơn cả đàn chị. Mời quý độc giả đón xem video KPOP Male Idols reaction to TWICE Tzuyu beauty - Nguồn: Youtube