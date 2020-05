Nữ cung thủ Hàn Quốc minh chứng “quốc bảo nhan sắc” gây thương nhớ

Mới đây trên MXH, hình ảnh một nữ cung thủ thu hút sự chú ý của nhiều người khi sở hữu nhan sắc "thượng thừa" khiến dân tình đứng ngồi không yên. Được biết, những bức ảnh của nữ cung thủ trên được ghi lại tại giải đấu Idol Star Athletics Championship – Chuseok Special. Đây là sự kiện thể thao thường niên của giới thần tượng Hàn Quốc được NHM mong đợi nhất. Theo tìm hiểu, nữ cung thủ Hàn Quốc được dân mạng nhắc đến là Tzuyu, cô nàng em út của nhóm nhạc idol TWICE. Đây không phải lần đầu tiên Tzuyu gây “sốt” với những khoảnh khắc giương cung, bắn tên. Mỗi lần tham dự sự kiện, Tzuyu đều để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả bởi kỹ năng ấn tượng cũng như vẻ đẹp xứng danh “quốc bảo nhan sắc”. Tham gia môn bắn cung, nhan sắc Tzuyu được nhận xét còn tỏa sáng và thu hút hơn những năm trước. Bộ đồ bắn cung giúp nữ idol sinh năm 1999 khoe trọn lợi thế vóc dáng. Vẻ ngoài khỏe khoắn cùng nước da bánh mật càng tôn lên nét quyến rũ của Tzuyu. Ở mọi khoảnh khắc, Tzuyu đều thu hút ống kính phóng viên. Tzuyu (Chu Tử Du) sinh năm 1999, là người gốc Đài Loan. Cô gia nhập làng giải trí xứ Hàn với vai trò ca sĩ thần tượng. Tzuyu được đánh giá là một trong những nhan sắc đình đám Kpop thế hệ mới. Không chỉ nổi tiếng trong cộng đồng fan Kpop, nhan sắc "em út" TWICE còn được các chuyên gia thẩm mỹ đánh giá cao. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Tzuyu còn sở hữu hình thể chuẩn mẫu với chiều cao lý tưởng và 3 vòng quyến rũ. Mời quý độc giả xem video: [HOT] Archery aces TWICE TZUYU, 설특집 2019 아육대 20190205 - Nguồn: Youtube

Mới đây trên MXH, hình ảnh một nữ cung thủ thu hút sự chú ý của nhiều người khi sở hữu nhan sắc "thượng thừa" khiến dân tình đứng ngồi không yên. Được biết, những bức ảnh của nữ cung thủ trên được ghi lại tại giải đấu Idol Star Athletics Championship – Chuseok Special. Đây là sự kiện thể thao thường niên của giới thần tượng Hàn Quốc được NHM mong đợi nhất. Theo tìm hiểu, nữ cung thủ Hàn Quốc được dân mạng nhắc đến là Tzuyu, cô nàng em út của nhóm nhạc idol TWICE. Đây không phải lần đầu tiên Tzuyu gây “sốt” với những khoảnh khắc giương cung, bắn tên. Mỗi lần tham dự sự kiện, Tzuyu đều để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả bởi kỹ năng ấn tượng cũng như vẻ đẹp xứng danh “quốc bảo nhan sắc”. Tham gia môn bắn cung, nhan sắc Tzuyu được nhận xét còn tỏa sáng và thu hút hơn những năm trước. Bộ đồ bắn cung giúp nữ idol sinh năm 1999 khoe trọn lợi thế vóc dáng. Vẻ ngoài khỏe khoắn cùng nước da bánh mật càng tôn lên nét quyến rũ của Tzuyu. Ở mọi khoảnh khắc, Tzuyu đều thu hút ống kính phóng viên. Tzuyu (Chu Tử Du) sinh năm 1999, là người gốc Đài Loan. Cô gia nhập làng giải trí xứ Hàn với vai trò ca sĩ thần tượng. Tzuyu được đánh giá là một trong những nhan sắc đình đám Kpop thế hệ mới. Không chỉ nổi tiếng trong cộng đồng fan Kpop, nhan sắc "em út" TWICE còn được các chuyên gia thẩm mỹ đánh giá cao. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Tzuyu còn sở hữu hình thể chuẩn mẫu với chiều cao lý tưởng và 3 vòng quyến rũ. Mời quý độc giả xem video: [HOT] Archery aces TWICE TZUYU, 설특집 2019 아육대 20190205 - Nguồn: Youtube