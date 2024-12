Sau đám cưới con, bà chủ tiệm vàng Cần Thơ gây chú ý

Điều mà mọi người bàn luận lại không phải những màn trao hồi môn ngập tràn vòng vàng hay nhẫn vàng, mà lại là nhan sắc quý phái của bà chủ tiệm vàng ở Cần Thơ, cũng chính là mẹ của chú rể trong đám cưới. Đoạn clip ngắn của đội make up chia sẻ nhận về tới hơn 4,7 triệu lượt quan tâm và 2000 bình luận, ai nấy đều xuýt xoa trước nhan sắc sao sang của mẹ chồng cô dâu. Dù lễ cưới đã được diễn ra vào đầu tháng 12 nhưng đến giờ, hình ảnh và phong thái của mẹ chồng tóc bạc phơ vẫn gây bão khắp MXH. Là bà chủ tiệm vàng nức tiếng tại Cần Thơ, nhưng cả gia đình nhà trai đều rất giản dị, nhẹ nhàng. Đặc biệt là mẹ chú rể, bà chủ tiệm vàng diện áo dài xanh nền nã, trên cố có duy nhất một sợi dây chuyền và đôi khuyên tai làm điểm nhấn, chứ không hề phô trương và dát vàng đến chói mắt. Cùng với nhan sắc quý phái, sang trọng, mái tóc bạc trắng của mẹ chú rể cũng gây ấn tượng mạnh. Theo đội make up chia sẻ, mái tóc của mẹ chú rể là bạc tự nhiên, không nhuộm. Bà chủ tiệm vàng cũng chọn layout make up nhẹ nhàng cũng mái tóc búi sang trọng để đi hỏi vợ cho con trai. Gia đình không hé lộ giá trị quà hồi môn dành cho cô dâu chú rể nhưng chỉ nhìn sương sương bấy nhiêu đây, ước tính giá trị cũng không hề đơn giản. Trên tay và cổ của cô dâu là bộ vàng vàng, nhẫn vàng... nhiều không đếm hết khiến dân tình vào xin vía lia lịa. Rất nhiều người còn nhận xét, nhìn cô dâu Như Ngọc có nhiều nét giống mẹ chồng, từ khuôn miệng nhỏ đến khuôn mặt tròn đầy phúc hậu. Cô dâu tỏ ra vô cùng thân thiết với mẹ chồng.

Điều mà mọi người bàn luận lại không phải những màn trao hồi môn ngập tràn vòng vàng hay nhẫn vàng, mà lại là nhan sắc quý phái của bà chủ tiệm vàng ở Cần Thơ, cũng chính là mẹ của chú rể trong đám cưới. Đoạn clip ngắn của đội make up chia sẻ nhận về tới hơn 4,7 triệu lượt quan tâm và 2000 bình luận, ai nấy đều xuýt xoa trước nhan sắc sao sang của mẹ chồng cô dâu. Dù lễ cưới đã được diễn ra vào đầu tháng 12 nhưng đến giờ, hình ảnh và phong thái của mẹ chồng tóc bạc phơ vẫn gây bão khắp MXH. Là bà chủ tiệm vàng nức tiếng tại Cần Thơ, nhưng cả gia đình nhà trai đều rất giản dị, nhẹ nhàng. Đặc biệt là mẹ chú rể, bà chủ tiệm vàng diện áo dài xanh nền nã, trên cố có duy nhất một sợi dây chuyền và đôi khuyên tai làm điểm nhấn, chứ không hề phô trương và dát vàng đến chói mắt. Cùng với nhan sắc quý phái, sang trọng, mái tóc bạc trắng của mẹ chú rể cũng gây ấn tượng mạnh. Theo đội make up chia sẻ, mái tóc của mẹ chú rể là bạc tự nhiên, không nhuộm. Bà chủ tiệm vàng cũng chọn layout make up nhẹ nhàng cũng mái tóc búi sang trọng để đi hỏi vợ cho con trai. Gia đình không hé lộ giá trị quà hồi môn dành cho cô dâu chú rể nhưng chỉ nhìn sương sương bấy nhiêu đây, ước tính giá trị cũng không hề đơn giản. Trên tay và cổ của cô dâu là bộ vàng vàng, nhẫn vàng... nhiều không đếm hết khiến dân tình vào xin vía lia lịa. Rất nhiều người còn nhận xét, nhìn cô dâu Như Ngọc có nhiều nét giống mẹ chồng, từ khuôn miệng nhỏ đến khuôn mặt tròn đầy phúc hậu. Cô dâu tỏ ra vô cùng thân thiết với mẹ chồng.