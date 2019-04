Ngắm cô giáo mầm non tương lai đẹp nóng bỏng

Khác với hình ảnh dịu dàng mỗi lần đứng trên bục giảng, các cô giáo trẻ cũng chứng minh mình là một người trẻ hiện đại, bắt nhịp xu hướng và luôn biết cách chăm chút cho ngoại hình.



Mới đây, loạt ảnh của một cô giáo mầm non nhận được sự chú ý của đông đảo thành viên mạng. Sự năng động, khỏe khoắn và đặc biệt là 3 vòng cân đối đã giúp cô giáo nhận về rất nhiều lời khen ngợi.

Bài đăng về cô giáo trẻ nhận được hơn 17k lượt thích cùng hàng trăm lượt bình luận tương tác của cộng đồng mạng. Đa số dân tình đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và dành lời khen cho vóc dáng quyến rũ cùng thần thái diễn tự nhiên của cô nàng trước ống kính: 'Cô giáo thế này thì ngày nào học sinh cũng muốn đi học hết thôi', 'Sexy quá, vòng eo con kiến thật đáng ghen tị mà'

Hình ảnh của cô giáo mầm non xứ Huế bất ngờ được chú ý.

Cô giáo trẻ đang được tìm kiếm tên là Thái Thị Huế (20 tuổi, Nghệ An). Được biết, T.Huế hiện đang là sinh viên ngành giáo dục mầm non tại Đại học Vinh (Nghệ An). Cô bạn tỏ ra khá bất ngờ khi hình ảnh của mình được nhiều người quan tâm đến vậy: 'Mình không phải là giáo viên như một số fanpage đăng tải vì mới chỉ đang là sinh viên, còn một năm nữa mới ra trường. Hiện cuộc sống của mình vẫn khá bình thường, mỗi bức ảnh hay video đăng lên chỉ là ngẫu hứng mà thôi.'

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh xắn, cô giáo mầm non tương lai còn sở hữu số đo 3 vòng hoàn hảo lần lượt là 80-62-98.