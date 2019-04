"Cười vỡ bụng" với bữa tiệc mặc đầm ngủ sexy của hội nam nhân

Mới đây trên MXH, các dân mạng chia sẻ những bức ảnh khá hài hước khi hội nam nhân nổi tiếng trên mạng như Hoàng Ku, Nukan Trần Tùng Anh trình diễn buổi tiệc đầm ngủ vô cùng yêu kiều, dễ thương. Những bức ảnh trong tiệc đồ ngủ của hội nam nhân nổi tiếng MXH khi họ có chuyến nghỉ dưỡng ở Hội An. Tại khách sạn, tất cả trai và gái trong nhóm này đều diện đồ ngủ nữ và cùng nhau tạo dáng gợi cảm. Ngay sau những hình ảnh được Hoàng Ku đăng lên Facebook cá nhân khiến dân mạng cười vỡ bụng. Dáng vẻ yêu kiều trong những bộ đầm ngủ của hội bạn thân Hoàng Ku khiến nhiều chị em phải ghen tỵ với vẻ đẹp của họ. Không chỉ diễn trong phòng, hội nam nhân nổi tiếng MXH này còn "dắt dìu" nhau ra bể bơi để tạo dáng gợi cảm. Một số dân mạng bày tỏ trạng thái thả tim và để lại bình luận khen ngợi vẻ đẹp của hội nam nhân này và tếu táo cho rằng: "Gợi cảm hơn nữ giới rồi các anh ơi!". Hoàng Ku là một trong những stylist khá nổi tiếng trong showbiz Việt. Anh chàng có gu thời trang khá "đỉnh" và từng cộng tác với nhiều ngôi sao. Chàng stylist nổi tiếng Hoàng Ku luôn cho ra độ chất của mình trong mỗi lần xuất hiện. Mỗi món đồ đều được anh chau chuốt khá kĩ càng trước khi cho ra mắt. HOANGKU FASHION FILM | WE'RE NOT FAKE FRIENDS ( Special guest Phí Phương Anh) x H&Moschino - Nguồn: @youtube

