Linh vật năm Ất Tỵ “siêu cấp đáng yêu” tại Quảng Trị

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về linh vật năm Ất Tỵ tại Quảng Trị. Ngây lập tức, những hình ảnh này đã chiếm sóng mạng xã hội vì quá đáng yêu. Khác với hình ảnh rắn thường thấy trong đời sống là loài vật nguy hiểm, có nọc độc, linh vật này mang đến một cảm giác vô cùng gần gũi và đáng yêu. Theo quan sát, "bé Na" uốn lượn mềm mại, đầu đội mũ, lưỡi thè ra, đôi mắt to xinh xắn. Được biết, "bé Na" này được đặt ở huyện vùng cao Hướng Hóa thuộc tỉnh Quảng Trị, đặt ở vườn hoa lưng chừng đồi, nhìn ra cánh đồng điện gió ẩn hiện trong mây đầy thơ mộng. "Bé Na" cao tầm 3,5m, dài 2,5m. Linh vật rắn lần này cũng do chính tay nghệ nhân Đinh Văn Tâm - người từng "làm mưa làm gió" cộng đồng nhiều năm trước với các linh vật hổ, mèo, rồng tại Quảng Trị và một số tỉnh thành khác. Linh vật rồng và trưng bày ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) vào dịp tết năm ngoái. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, linh vật rồng đã thu hút hơn 100.000 lượt du khách đến với thị trấn biên giới Lao Bảo. Các năm trước, nghệ nhân Đinh Văn Tâm cũng sáng tạo các linh vật hổ, mèo gây sốt cộng đồng mạng. Chú hổ từng được mệnh danh là quán quân linh vật trong cuộc thi không chính thức để bình chọn linh vật đẹp nhất mỗi dịp Tết Nguyên đán, cũng do nghệ nhân Đinh Văn Tâm thực hiện.

