Netizen Việt kiêu gọi tẩy chay trà sữa Chagee vì... “đường lưỡi bò“

Những ngày qua, thương hiệu trà sữa Chagee liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi tại Việt Nam. Mới đây nhất, bài đăng của một người dùng mạng liên quan đến thương hiệu này đã thu hút hàng nghìn lượt yêu thích cùng chia sẻ.

Theo đó, người này cho biết bạn mình đã tham gia một hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm 7 năm thành lập của Chagee, thương hiệu này triển khai hoạt động "xé túi mù" - một trò chơi tặng quà cho khách hàng tại các quốc gia mà Chagee đang hoạt động.

Điều đáng nói rằng mỗi túi mù có những chiếc huy hiệu in hình các địa danh nổi tiếng của nhiều nước, nhưng huy hiệu có hình ảnh địa danh của Việt Nam lại được miêu tả sai lệch hoàn toàn. Cụ thể, hình ảnh trong túi mù in hình Lăng Bác, tuy nhiên phần mô tả lại viết rằng đây “là nơi ở của các thống đốc người Pháp và sau này là vua Bảo Đại”.

Huy hiệu có hình ảnh địa danh của Việt Nam lại được miêu tả sai lệch hoàn toàn. (Ảnh: Binbin Do)

Thông tin này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng Việt Nam vô cùng phẫn nộ, đồng thời kêu gọi tẩy chay. Không hiểu rằng đây là do sai sót, tắc trách của thương hiệu trong việc tìm kiếm thông tin, hay do bất kì lý do nào đi nữa, thì người dùng Việt Nam đều bày tỏ không thể chấp nhận.

Trước đó, trà sữa Chagee đã gây tranh cãi khi bị nhiều netizen Việt phát hiện có hình ảnh giống "đường lưỡi bò" trên ứng dụng lẫn website. Giữa phản ứng gay gắt của dư luận, Chagee âm thầm xóa ứng dụng trên kho trực tuyến Google Play Store và App Store. Đường link được Chagee Việt Nam quảng cáo trước đó hiện không thể truy cập.

Vào tháng 11/2024, rất nhiều người dùng ở các nước chia sẻ về chương trình tặng quà nhân dịp kỷ niệm 7 năm thành lập của Chagee (Nguồn: Xiaohongshu)

Phía dưới bài viết về thương hiệu Chagee, cư dân mạng không giấu nổi sự khó chịu và tức giận: "Không thể để vụ này chìm, tẩy chay là phải tẩy chay triệt để", "trà sữa không có hãng này thì uống hãng khác, chứ Quốc gia thì chỉ có một thôi", "ôi định sang nước nhà người ta kiếm cơm mà không tìm hiểu về văn hóa lịch sử của nước người ta, thương hiệu này khỏi cần mở luôn đi".

Làn sóng phẫn nộ càng lên cao hơn nữa, khi cộng đồng mạng còn liên tục chia sẻ ảnh chụp màn hình được cho là phát ngôn gây phẫn nộ của Chagee trên TikTok.

Theo Tuổi trẻ và Pháp luật (chuyên trang của báo Báo điện tử Tuổi trẻ Thủ đô), khi một dân mạng bình luận: "Kiếm tiền ở Việt Nam nhưng map trên app là lưỡi bò nha mấy bà, còn nhiều brand (thương hiệu) trà sữa mà", tài khoản có tên và ảnh đại diện của Chagee đốp chát lại: "Chagee không thiếu bạn với tư cách là khách hàng".

Chuỗi trà sữa còn được cho là đốp chát lại bình luận của khách hàng (Ảnh: Tuổi trẻ và Pháp luật)

Chagee là một thương hiệu trà sữa cao cấp có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cửa hàng đầu tiên của Chagee mở cửa vào tháng 11/2017 tại Vân Nam, Trung Quốc. Sau đó Chagee mở rộng khắp Trung Quốc và thị trường châu Á như Malaysia, Singapore và Thái Lan. Thương hiệu này có hơn 6.000 cửa hàng trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, cửa hàng đầu tiên của thương hiệu trà sữa Chagee đặt tại giao lộ Đồng Khởi - Nguyễn Thiệp (quận 1, TP.HCM).

Sự việc thương hiệu Chagee sử dụng bản đồ có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp khiến nhiều người liên tưởng đến một sự việc tương tự. Gần đây, dư luận Việt Nam cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ và kêu gọi tẩy chay sản phẩm búp bê Baby Three, đặc biệt là phiên bản "Thỏ Thị Trấn ver 2", sau khi phát hiện hình ảnh nghi ngờ giống "đường lưỡi bò" phi pháp xuất hiện trên mặt búp bê.